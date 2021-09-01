消費券｜一田：續推優惠谷消費　料最快明年有新門店

疫情拖累下本港整體零售市道持續低迷，惟更多市民居家抗疫，去年日常用品、食品等與超市相關的銷售有增長。不過今年發展趨勢發生變化，政府公布的最新數據，7月份零售總銷貨值按年僅增2.9%。當中超級市場貨品的銷貨價值更按年下跌19.4%；百貨公司貨亦下跌9.6%。

一田百貨行政總裁黃思麗接受《香港01》訪問時稱，今首六個月，整體銷售額與去年同期相比錄得微跌；超市業務受去年高基數影響，亦錄輕微跌幅，惟較前年同期仍有雙位數字增長。

七月份數據下跌，似乎是市民希望領取消費券後才購物。黃思麗指，消費券有助提升生意額，旗下百貨營業額錄雙位數增長，未來也會有更多有關消費券的推廣活動，包括九月份將與銀聯合作推出優惠。

黃思麗表示，一田最快明年有新門店。（羅君豪攝）

除此之外，她認為重新通關能帶動全港經濟，増加顧客外出消費的信心，期望通關後生意額會上升。「2020年是不一樣的一年，對超市來說是好年，但牽涉很多奇怪因素。即使百貨大受影響，但超市生意帶動整個一田生意額。但也不想2020年重來。」

面對市場競爭激烈，她表示一田會引入更多日本進口的貨品，並因應對手策略而定價；同時亦會擴展網店、推出不同活動、優惠等進行推廣，如近日的清酒節，同時即將完成裝修的大埔及荃灣分店，將分別於10月及11月完成裝修，屆時生意額亦會有增長。

提到明年會有新分店開幕，她透露，店舖大細、地點仍未落實，但會考慮消費者數目、是否交通方便及租金水平，店舖大小則視乎目標顧客群和商品種類。她直言競爭對手部署會是考慮因素之一，以避免直接競爭。

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