建行料全年淨利息收益率將回復平穩

建設銀行（0939）上周五公布，截至今年6月底止，上半年淨利潤1,533 億元（人民幣‧下同），較上年同期增長 11%，增幅為自2013年以來最高。建行管理層於電話會議上表示，由於去年淨利潤基數較低，故錄得較高的增長，而且受惠於經濟復甦、企業復工復產帶動信貸需求、利息淨收入增加，以及風險管理能力提升等，所以盈利有雙位數字的增長。

不過，管理層補充指，盈利增速或已達到今年高位，相信全年將會穩健增長。

對全年業績預測保持樂觀

管理層對於全年業績的預測保持樂觀，配合中國經濟復甦步伐，認為下半年有較好利潤增長。

談及期內淨利息收益率較去年同期收窄，管理層則解釋指，由於環球宏觀經濟環境，整個行業都面對共同的問題，該行下半年將優化資產負債結構，繼續改善客戶結構，強化貸款定價能力，爭取活期存款，以保持業務穩定增長，預料全年淨利息收益率可回復至較合理水平。

另外，被問到資本充足率有所下降的原因時，管理層亦解釋主要是由於支持實體經濟和重點領域發展，風險加權資產保持較快增長，同時受分紅影響，內源資本積累速度放緩。

管理好房地產貸款集中度

在房地產調控政策和房地產貸款集中度管理制度要求下，建行管理層表示將會積極配合，下半年會杜絕違規的新增地方政府隱性債務，管理好房地產貸款集中度，資源會重點投向普惠金融及戰略性新興產業等，預計新發放貸款利率保持穩定。

至於在數字人民幣推進方面，該行表示目前數字人民幣試點場景覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、教育繳費、政務服務等領域，開立個人錢包723萬餘個，對公錢包119萬餘個，累計交易筆數2,845萬餘筆，交易金額約189億元，未來會繼續推進一系列創新工作。