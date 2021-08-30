路透﹕銀保監調查平保地產投資　消息人士﹕冀藉調查限制風險

據《路透》引述消息人士報道，銀保監正就中國平安（2318）的地產投資進行調查，同時指示平保停止出售另類投資產品，因有關產品多具與物業市場有關連。

報道引述平安表示，其在物業市場的投入低於監管機構上限，惟並無就有否遭到監管機構調查不作回應；銀保監亦無作回應。

報道指出，今次平保遭到銀保監調查，與該保險公司在今年2月時，公布其在內地發展商華夏幸福的相關曝險達540億元（人民幣‧下同）有關。早前平保在公布6月底中期業績前，亦公布就華夏幸福的投資作出359億元撥備。

華夏幸福為內地工業園及住宅物業開發商，在6月時該內地發展商涉及的逾期未償還本金及利息總值692億元。其違約情況及資金緊絀問題，對營運及融資皆帶來壓力。

曾被指示停止銷售另類投資產品

報道引述消息人士指出，平保作為系統性重要機構，對其進行調查是希望其物業投資組合的風險揭露出來，並且作出限制。

據花旗報道指出，平保從股權﹑債券及投資物業等方式，對內地房地產投資合共1,850億元。

另一方面內地監管機構在今年2月時，曾指示平保停止銷售另類投資產品，促使不少其銷售團隊無事可做。

報道亦引述有內地保險業人士指出，年內已與不同內房客戶會面，向對方指出無法提供融資，又指出縮減曝險已成為公司內部策略。