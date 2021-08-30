恒大汽車中期虧損逾48億元人民幣　擬引投資者增股本改善流動性

恒大汽車（0708）公布截至今年6月底止中期業績，期內擁有人應佔虧損47.86億元（人民幣‧下同），按年大增105.6%，不派息。

期內收益為69.23億元，按年增加53.5%月，其中來自健康管理的收益為68.86億元，來自新能源汽車產業收益為3,700萬元。

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出現延遲支付供應商及工程款情況

公司指出，健康管理分部業務營業額大增，與「恒大‧養生谷」收入增加54.4%至67.65億元；可是電池銷售收入減少，導致新能源汽車分部收入減少30.22至3,698萬元。分部業績方面，健康管理及新能源汽車業務分別錄得虧損8.59億元及39.12億元。

恒大汽車指出，於報告日期後，留意到市場流傳一些負面報導，有關報導對公司流動性造成一定的不利影響。鑒於上述對流動性的不利影響，「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。目前在政府的協調支持下，正在積極爭取項目復工。但假如有關項目未能復工，可能存在對項目減值及影響流動性的風險。

恒馳汽車進量產衝刺階段卻臨現金流挑戰

公司又指出，研發的恒馳汽車量產正進入最後衝刺階段，但仍然面臨現金流的挑戰。假如在短期內缺乏進一步資金投入，新能源汽車量產時間表有可能需要推遲。

就改善現階段現金流情況、應對流動性問題，於報告日期後及截至2021年8月27日，恒大進行了以下措施：

積極解決供應商和工程款支付，以養生空間及生活配套抵扣部分欠款，總金額約11.9億元；及積極引進投資者，磋商提供進一步資金投入。

公司指出存在貸款違約風險及正常業務以外的訴訟風險。

將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售資產，同時進一步加大項目銷售力度，同時將採取以下措施，以減輕目前所面臨的流動性問題，主要包括：調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產及引入投資者增加公司及附屬公司的股本，爭取進一步改善流動性、舒緩資金壓力和削減債務。

公司指出假如未能如期執行上述措施、維持現有融資及╱或取得必需的新增融資，流動性問題會進一步惡化，可能導致貸款違約及出現對本集團造成重大不利影響的訴訟。股東及潛在投資者於買賣恒大汽車證券時務請審慎行事。