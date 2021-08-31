海倫司（9869）今招股　入場費10464元　去年中國酒館收入第一

中國最大連鎖酒館海倫司（9869）今日起招股，周五（3日）截止認購。全球發售1.34億股，香港公開發售佔一成。招股價介乎18.82元至20.72元，集資最多27.9億元。一手500股，每手入場費10464元，預計9月10掛牌。中金為獨家保薦人。

海倫司於2009年成立首家Helen's酒館。2020年，按收入計，海倫司在中國酒館行業中排名第一，佔據1.1%的市場份額。

於2018年、2019年及2020年，海倫司的收入由1.14億元（人民幣．下同），大幅增至5.64億元，並進一步增至8.17億元。截至2020年及2021年3月底止三個月，收入從6,200萬元增至3.68億元，按年增長494.5%。

截至今年3月底止，集團股東應佔虧損錄得7,633.2萬元，按年擴大3.6倍；撇除上市開支等，按非香港財務報告準則經調整淨利潤錄得2,968.2萬元，去年同期為虧損1,656.9萬元。

以發售價中位數19.77元計算，預計集資淨額為25.12億元。其中，70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；10%用作營運資金及一般企業用途。