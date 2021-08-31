遊戲股騰訊挫逾3%　拖累港股半日跌365點　平保插逾7%｜持續更新

今年8月最後一個交易日，內地昨再出手監管網遊，要求限制提供網絡遊戲服務的時間，料騰訊（0700）及一眾手遊股再度受壓；此外，有傳平保（2318）的地產投資遭調查，不過有分析師指不排除其他內險亦受查。



另外美團（3690）昨晚公布業績由盈轉虧，董事長王興表示，雖監管措施出台但對未來發展仍然樂觀，可留意股價表現。「黑期」今早靠穩，料恒指繼續徘徊25500點附近。



【12:05】港股半日跌365點

港股半日跌365點或1.43%，中午收報25174點；恒生科指跌54點或0.86%，收報6336點；恒生國指收報8877點，跌117點或1.31%；半日大市成交額達786.08億元。

金融股及科技股均拖累恒指，遭調查的平保（2318）半日挫7.3%，中午收報58.2元；友邦（1299）跌2.8%，收報91.3元；美團（3690）績後靠穩升0.8%，收報230.2元。

至於遊戲股受消息拖累，騰訊（0700）挫3.2%，收報451元；網易（9999）跌3.5%，報139.7元。

金山軟件（3888）半日彈6.3%，中午收報30.2元。集團公布，董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額10億元於公開市場購回股份。

【11:27】平保插逾6%

恒生指數最新跌409點或1.6%，報25130點。恒生科指報6312點，跌78點或1.23%。大市成交額達711.51億元。

平保（2318）插逾6%，低見58.55元，新造價58.6元，仍挫6.7%，成交額24.64億元。A股亦挫3.45%，報48.96元人民幣。

快手（1024）逆市上升4.7%，重上80元，現報81.45元。

【10:45】騰訊跌逾3%穿450關

騰訊（0700）領跌挫3.4%，報449.8元；網易（9999）跌3.5%，報139.7元。

阿里巴巴（9988）亦跌1.58%，報155.7元。

平保（2318）續插5.6%，報59.3元，創自2017年10月底新低。

【10:29】東岳中期多賺49% 股價飆8.7%

獲北水青睞的東岳（0189）上日公布中期多賺49%，推動股價一度高見25.6元，飆8.7%，創新高，現造24.8元，仍彈高5.3%，成交金額億元。此外，東岳為昨日最多北水淨掃個股，全日有2.32億元淨入。

【10:16】中遠海控績後挫逾半成

中遠海控（1919）績後挫逾半成，低見14.34元，新造價14.54元，仍跌4.2%，成交額4.22億元。該公司公布，中期多賺31.6倍。

中國恒大（3333）、恒大物業（6666）即將公布業績，其股價跌1.6%、0.5%。

藥明生物（2269）跌3.17%，報116元。

長汽（2333）回吐2.65%，報34.85元；廣汽（2238）亦轉跌0.8%，報7.88元；吉利（0175）則升0.2%，報26.95元。

【10:01】恒指跌逾300點

恒生指數最新跌315點或1.24%，報25223點，再度失10天線；恒生科指亦轉跌45點或0.71%，報6346點。大市成交金額337.7億元。

體育用品股李寧（2331）漲3%，報104.4元；非凡中國（8032）則跌1.8%，報1.64元；安踏（2020）挫1.3%，報156.7元。

中遠海控（1919）挫逾半成，報14.42元。

【09:51】恒指跌幅擴大至逾200點

恒生指數最新跌262點或1%，報25276點。

美團（3690）升幅收窄，現微升0.7%，報230元。

騰訊（0700）挫2.3%，報455元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，報155.6元。

平保（2318）大挫近半成，觸及59.75元。

【09:20】恒生指數低開15點

恒生指數低開15點，報25524點。恒生科指高開10點，報6401點。恒生國指開報8995點，升不足一點。大市暫成交額30.39億元。

美團（3690）績後高開3.4%，報236.2元；阿里巴巴（9988）亦升0.2%，報158.5元；京東（9618）平開，報298.4元；小米（1810）亦平開，報24.85元。手遊相關股份騰訊（0700）則跌0.64%，報462.8元；網易（9999）挫3.9%，報139元。

平保（2318）挫2.6%，報61.15元；友邦（1299）平開，報93.9元。