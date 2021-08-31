內地限網遊時數　港股考驗二萬五科網及內險股料受壓|港股部署

港股上日回升逾130點，終止三連跌，不過收市後有兩則內地監管新聞，料會影響今日大市走勢，就是內地網上遊戲限制再加大，嚴管未成年玩網遊一周只限3小時；以及美團（3690）收購共享單車摩拜的交易，遭反壟斷調查。由於市場信心近期已經遭監管政策接二連三打擊，相信今日科網股的沽壓不單會集中在外賣平台美團、遊戲業務為主的騰訊（0700）以及網易（9999）三大股份之上，而是其他大型科網股亦會借勢回落，對大市構成壓力。

科網及手遊之外 消息指內險遭調查房地產投資

除了上述兩則集中科網及手遊業的監管新聞之外，現時市場傳出，房地產投資亦會再遇監管，而且影響到內地金融股。據《路透》引述兩位知情人士透露，中國銀保監會正在調查中國平安（2318）在房地產市場的投資。據花旗報告指出，平保從股權﹑債券及投資物業等方式，對內地房地產投資合共1,850億元。

今次相關消息傳出，和近期平保業績中披露對內地發展商華夏幸福減值359億元人民幣的事件不無關係。

市場關注在內地堅持「房住不炒」的國策下，內房股的債務風險，會否擴散至早年出手吸納地產資產的內險企業之上(資料圖片)

關注內房債務壓力會否擴散

上半年平保盈利跌16%至580.05億元人民幣，可見對華夏幸福的減值，佔整體盈利超過一半，金額之高，令市場十分關注在內地堅持「房住不炒」的國策下，內房股的債務風險，會否擴散至早年出手吸納地產資產的內險企業之上。

值得留意的是，消息指銀保監指示平保停止出售另類投資產品，因有關產品多具與物業市場有關連。由於以往內地亦曾傳出有金融機構，將涉及房地產投資的金融工具，包裝成理財產品出售，以將風險轉嫁至買家。因為相信監管機構會對此特別警戒，以避免風險擴散。不過，若果消息屬實，對於平保的打撃就更廣泛，因為不單止是其房產投資面臨調查，而且會影響到平保的投資產品銷售，以及金融產品創新。

恒指上日在期指結算日表現反覆，先跌後回升逾130點收市。不過考慮到上述涉及手遊股、科網股及內險股的監管風險，將動搖投資信心，估計今日恒指難企穩十天線(約25467點)，有機會考驗二萬五的支持力度。