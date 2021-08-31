中國8月份製造業PMI為50.1%　按月跌0.3個百分點　新訂單指數失50

中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。



《證券時報網》報道，8月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1％，繼續位於臨界點以上，低於上月0.3個百分點，製造業擴張力度有所減弱。

8月份，非製造業商務活動指數為47.5％，低於上月5.8個百分點，降至臨界點以下，表明受近期多省多點疫情等因素影響，非製造業景氣度明顯回落。

8月份，綜合PMI產出指數為48.9％，比上月回落3.5個百分點，表明中國企業生產經營活動較上月明顯放緩。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3％ ，比上月回落1.4個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為51.2％，比上月上升1.2個百分點，高於臨界點；小型企業PMI為48.2％，比上月回升0.4個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

新訂單指數失守50

生產指數為50.9％，比上月微落0.1個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張總體平穩。

新訂單指數為49.6％，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點，表明製造業市場需求有所減弱。

原材料庫存指數為47.7％，雖與上月持平，但仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量較上月有所下降。

從業人員指數為49.6％，雖與上月持平，但仍低於臨界點，表明製造業企業用工需求略有回落。

供應商配送時間指數為48.0％，比上月回落0.9個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。