美團次季勝預期　富瑞：Q3或受疫情水災影響　削目標價至346元

美團（3690）周一公布中期業績報告，經調整虧損較市場預期少，收入增長亦超出市場預期。富瑞維持「買入」評級，目標價由400元削至346元。

富瑞發表報告指，美團第二季總收入按年增長77%，至438億元（人民幣．下同），分別超出市場預期和該行預期3.3%和1.9%。調整後 EBITDA 虧損為12億元，低於該行估計虧損35億元；調整後淨虧損為22億元，該行原預計虧損高達51億元，市場普遍預測則為40億元。

對於今年第三季展望，該行預計美團會受到天災例如洪水以及疫情爆發的影響。在外賣方面，預計第三季收入按年增長25%，而該行預計每筆訂單的乘客成本將達到約7.23元，按年有所下降，並估計外賣調整後的營業利潤率將按年下降約70個基點至約3%，主要是由於訂單密度降低和對乘客的激勵增加。

在騎手福利方面，富瑞預計職業保險（每單約0.05元）將在2022年開始推出。根據政府指引，關係分為三類，該行估計每天有100萬送貨騎手，其中35%是全職的（即第一類），預計2025年每單外賣訂單的營業利潤將達到1元。

至於到店、旅遊和酒店業務，預計第三季收入將按年增長31%，受疫情及惡劣天氣影響，預計營業利潤率達40%，低於去年同期，主要是由於酒店板塊疲軟。新業務及其他方面，該行預計總經營虧損約為104億元，料美團優選虧損約為74億元，其他業務虧損為30億元。