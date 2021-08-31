加拿大房價一年漲22%　政府考慮禁止外國人買房

加拿大正面臨一場住房危機，政府正在考慮一些非常規的解決方案，包括禁止投資性購房和禁止盲目競價等措施。



《新浪財經》報道，加拿大房地產協會的數據顯示，過去一年，加拿大房價飆升了22%，中位數房價也創下了歷史新高。材料短缺和建築成本飆升也使該國陷入了嚴重的供應短缺。加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia）估計，該國每1,000名居民擁有的住房比七國集團（G7）其他任何國家都要少。

加拿大政府正在採取多管齊下的方法，試圖解決這個問題。在供應方面，杜魯多政府上周推出了一項計劃，未來四年建造140萬套住房。

此外，加拿大政府還在考慮禁止盲目競價，即競標者可以看到房屋的要價，但不能看到其他潛在買家的出價。這被批評為賣家抬高價格的一種方式。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在8月24日的一次講話中表示，禁止此類投標將有助於「打擊掠奪性投機者」，並建立一個更公平的市場。

加拿大政府還計劃禁止以投資為目的購買加拿大房產。加拿大各大城市的房地產市正湧入越來越多的外國買家，這些投資者希望從飆升的房價中獲利。

根據加拿大政府的計劃，外國人將被禁止在加拿大購買住房，為期兩年，並將對外國人擁有的空置住房擴大徵稅。