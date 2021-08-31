應對潛在風暴　中國外管局就人民幣波動性加大潛在風險調研

中國監管部門愈發關注市場主體對人民幣匯率波動的風險應對能力，有消息人士透露，中國國家外匯管理局近日對部分商業銀行和企業進行調研，以了解人民幣匯率波動性加大對企業業務的潛在影響。



8月30日，人民幣兑美元中間價報6.467，調升186個基點。（Reuters）

《路透》周一（30日）報道，中國外管局並未說明此次調研的原因，但其時間安排表明，隨着美聯儲（Fed）和其他主要央行逐步擺脱疫情時期的刺激措施，中國當局正為匯率波動做準備。

美聯儲暗示決定加息時仍將保持謹慎，削減資產購買可能在「今年」。中美貨幣政策立場的分化，可能令人民幣匯率面臨貶值的風險壓力。不過消息人士指出調研並不是只是針對人民幣匯率面臨貶值而展開的，而是相對「全面」的調研，並再次提及「風險中性」理念。

據悉，此次調研內容包括匯率風險敞口在不同行業中具體感受，避險工具的運用效果；還涉及面對人民幣雙向波幅加大情況下的承受能力、業務結構的優化調整，以及是否建立了以風險中性為原則的經營策略。

消息人士稱，接受調研的銀行需要提供代客端的相關業務情況說明，以及如何為企業客户提供對沖外匯風險的服務。

另外兩名直接參與調查的消息人士表示，該調查不同於銀行的例行季度問卷。他們指出，這與2014年和2016年進行的調查類似，要求受訪銀行提供如何管理企業預期以及如何幫助企業客户對沖外匯敞口的細節。

東京三菱銀行首席金融市場分析師Marco Sun認為，2021年年初，中國外管局要求商業銀行向公司引入和教育「風險中性」的心態之後，這項調查可能是一項進度檢查，讓公司更加了解雙向波動，這表明監管機構正在為可能更大的波動或風險做準備，因為美聯儲最近暗示今年將縮減刺激措施，與此同時中國人民銀行（央行）也多次提及「外部風險」。

一些市場分析師和經濟學家指出，美聯儲在2014年至2015年縮減購債規模的上一輪行動提振了美元，並導致人民幣大幅貶值和資本外流，中國當局此次將會極力避免。