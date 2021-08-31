華置推「KOL企劃 」　吸逾500Like可獲1000元現金券｜溫多娜手記

近年不少人都投身「KOL」行列，廣告商亦願意投放更多資源於他們身上。華人置業（0127）宣布，旗下管理的The ONE、 皇室堡 、 新港中心 、 銅鑼灣地帶 、 東角 LAFORET及灣仔電腦城六大商場，將於9月1日起 舉辦「 #藝造 KOL企劃 」。

顧客需在六大商場「拍照打卡」及追蹤打卡商場的Instagram專頁，然後於 9月1日起上傳相片至個人Instagram帳戶，並於帖文加上標籤「 #藝造 KOL企劃」及「 #相關商場 Instagram名稱」，再於9月30日或之前，填寫活動表格並上載Instagram截圖，即成功參加活動 。

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相片的讚好目最多兼達到各級別最低要求的500名參加者，將獲贈價值由200元至1,000元 不等的The ONE或皇室堡購物現金券；所有參加者均可獲贈 The ONE Club或 WINDSOR CLUB會員積分1,000分。

若個別 KOL 級別的合資格得獎者數目超過100 名，將由相片讚好數目最多者獲贈該級別的購物現金券。

參加者的Instagram帳戶須設定狀態為公開、於2021年6月1日前開設及擁有至500名粉絲。另外，參加活動照片得到最多人讚好的參加者，將獲邀參與六大商場日後舉辦的宣傳活動成為真正代表商場的KOL。