恒大物業中期多賺近69%　稱來自母企恒大貿易應收帳逾24億人民幣

恒大物業（6666）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔利潤為19.35億元（人民幣‧下同），按年增長68.6%，不派息。

公司指出營業收入為78.73億元，按年增加68.3%；毛利為29.39億元，增幅為68.7%。

公司指出，期內合約面積為8.1億平方米，按年增加57.9%；在管面積為4.5億平方米，增幅為77.2%。

公司於業績內，提及主要的主要風險及不明朗因素，未詳錄所有因素，故亦可能存在其他風險及不明朗因素。當中行業風險﹑業務風險﹑匯兌風險，以及與控股股東的關係。

公司指出，絕大部份收入來自向控股股東中國恒大（3333）所開發物業提供的服務。中國恒大集團面臨的任何財務困難都或將對本集團的業務、財務狀況、經營業績及前景（包括但不限於物業管理服務、非業主增值服務及應收貿易賬款等）造成不利影響。

截至今年6月30日止，來自恒大的收入約24.92億元，佔總收入約31.6%（截至2020年6月30日止六個月：約15.97億元；34.2%）。多年來，來自恒大收入的依賴有所下降。此外，截至今年6月30日，擁有中國恒大集團的貿易應收賬款和票據應收賬款分別約24.15億元及1,910萬元（2020年12月31日：約16.25億元和7.36億元）。

恒大物業指出，已審查了上述潛在風險，未發現對其截至今年6月30日止6個月的業務和財務報表有任何重大影響。公司致力於從第三方拓展業務，減少對中國恒大集團業務的依賴。