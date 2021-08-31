7月零售總銷貨值增29%　業界：消費券帶動8月個別店舖銷售增五成

政府公布，今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為272億元，按年升2.9%；今年首7個月，總銷貨價值的臨時估計按年上升7.6%。當局指，7月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.5%，按年升29%。

另外，6月份零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月上升5.8%。扣除其間價格變動後，七月零售業總銷貨數量按年升0.9%；首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升6.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，按年比較珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升15.8%）；服裝（上升30.7%）；藥物及化妝品（上升0.5%）；汽車及汽車零件（上升25.0%）；燃料（上升12.8%）；傢具及固定裝置（上升0.6%）；書報、文具及禮品（上升9.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升30.5%）；以及眼鏡店（上升8.9%）。

至於超級市場貨品的銷貨價值下跌19.4%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌9.6%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌5.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌2.5%）；以及中藥（下跌2.3%）。

超級市場貨品的銷貨價值下跌19.4%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌9.6%）

發言人：消費券有助刺激消費意欲

政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀況進一步改善，零售銷售在七月繼續按年上升，雖然增長速度較上月稍為減慢。

發言人，指出政府在8月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業在今年餘下的時間提供支持。不過，社會須努力維持疫情受控並實現更廣泛的疫苗接種，為零售業及整體經濟的持續復蘇打穩基礎。

協會：個別店舖首日銷售增長高達50%

香港零售管理協會表示，數據若與2018年7月相比（正常年份），RSV仍然下跌三成。由於有部份市民留待8月取得電子消費券才消費，故7月的銷情比6月更淡靜，升幅持續收窄。

第一期消費券於8月1日發放後，協會受訪會員表示銷售情況及人流都有所帶動；對比之前6、7月的周日，個別店舖首日的銷售增長更高達50%，部份甚至倍增。受訪會員反映，市民的消費主要集中在8月首個星期，隨著市民的消費力釋放後，第二個星期的銷情已開始逐步回落，第四個星期的跌幅尤其明顯。

對比去年同期，大部份會員8月平均錄得單位數至低雙位數升幅;但與2018年8月(正常年份)相比，則仍然處於負增長，個別會員的跌幅更高逹六至八成。 會員預計9月的銷情將較8月回落，回復低迷狀態；展望10月1日第二期消費券派發，才可再度刺激市民的消費意欲。