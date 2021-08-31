8月股匯雙殺　阿里累跌12%　專家：監管或到尾聲　呢類板塊可留意

港股8月開局表現不俗，且踏入業績期，市場一般認為有助推動股價。惟內地監管陰霾未散，以致個別板塊大受打擊，尤其是恒指成份股佔比較重的科技股，拖累恒指一度跌穿10天線，低見25244點；疊加港匯持續走弱，月內曾低見7.7944，亦是令港股走弱的原因之一，市場對港股信心受到衝擊。



不過，恒指月結日尾市突抽升逾300點，全日波幅達768點，以高位收市報25878點，月內累幅立即收窄至83點。惟展望9月份，港股又是否可打破僵局呢？專家認為中國監管出台已八八九九，恒指或有望第四季重試26800點水平，同時亦建議投資者可考慮呢類板塊。



內地監管陰霾未散，先是內地對網絡監管力度再加大，至近期國家主席習近平提及「共同富裕」、內險平保（2318）在房地產市場的投資遭調查等等，令港股投資者信心大受打擊。除內地監管外，外圍因素涉及阿富汗緊張局勢、鮑威爾近日偏鴿言論亦令港股處於模稜兩可的狀態。

港股8月最後一個交易日，全日漲339點或1.33%，收報25878點，全月計跌83點。港股8月開局其實不俗，於8月11日曾升月內高位26822點，其後因受監管的科技股如騰訊（0700）、阿里（9988）等所影響，下滑至8月20日低見25244點，波幅達1578點或5.88%。翻查資料，過去三年（2018年至2020年），2020年8月恒指累計升幅較為可觀，達582點或2.4%，而2018年及2019年均下跌695點及2,053點。

中國最大的電子商務公司阿里巴巴在2021年8月8日的一份聲明中表示，在一名女員工報告被性侵犯後，該公司正與警方合作調查。（美聯社）

ATMX佔比重 拖累恒指下跌

科技股拖累港股表現，過去一個月，ATMX中阿里巴巴（9988）的表現可謂最差，跌幅達到12.43%，股價低見151.2元，創上市新低。其次是小米（1810）累跌1.38%，騰訊（0700）則累升0.46%，美團（3690）表現最好，累升15.81%，更打入8月份恒指成份股中最好表現季軍。

這4隻科技股先後公布季度業績，當中表現最好為小米，經調整淨利按年增長87.4%；美團及騰訊的季績也符合預期，惟阿里巴巴經調整淨利更較去年同期倒退，加上早前傳出的性醜聞風波，股價一直受壓，名正言順的「領跌股」。

港匯指數下跌 港股受壓原因之一

港匯於8月份明顯走弱，亦是導致港股受壓的原因之一。8月港元兌美元曾低見7.7945，或與市場憂慮聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年或會提前「收水」，加上內地監管力度加大，以致資金對港股戒心有所加重，造成一些規模性資金流出。

為了應對聯儲局或「收水」的情況，金管局亦率先公布擬在9、10月增發400億元外滙基金票據，為穩定港匯及利率正常化逐步收水。Jackson Hole會議後，鮑威爾「偏鴿」言論令美國10年期債息略有回落，市場普遍認為聯儲局首次加息或在2022年底附近發生，上周五（27日）美股市場納指及標指再度破頂，大部份金融股亦再而反彈，但隨著市場將消息逐漸消化，這些股份於周一（30日）亦略見回落。

觀乎港股的金融板塊一直未見起色，尤以昨日傳出將受調查的平保，該股今日受消息影響一度跌穿60元重要大關，曾低見57.65元，創自2017年10月底新低，今日收市報60.4元，跌3.8%，而過去一個月則下降11.37%。

創科實業上半年多賺57.9%至5.24億美元，期內營業額按年升52%至63.94億美元，其中旗艦品牌Milwaukee錄得61%的增長。（圖片來源：公司官網）

創科強勢表現奪冠

回顧8月公布業績的股份當中亦有強勢股，如創科（0669）在中期業績後股價連升4日，高見180元，創下歷史新高。該股過去一個月的升幅達到24.19%，成為恒指成份股中升幅最好的藍籌。

其次是能源股信義光能（0968），其過去一個月升幅達到22.95%；受惠於環保發展大趨勢，疊加公司擴大產能，大行對於信義光能長期前景亦看俏。

李慧芬：尾季有望上試26800點

港股今日收市後MSCI換馬生效，尾段抽升兼挾高成交至2,134億元，為月內最高成交額。對於9月份未來表現，又會否重拾升勢？高寶集團證券執行董事李慧芬接受《香港01》電話訪問表示，今日終樂見港股日內抽升逾700點，重返25800點水平是一件好事。她認為港股8月份港股跌幅相對溫和，而7月的跌幅反而較猛，由28000點大瀉至24700點，波幅約3300點左右，但可見有買盤嘗試「托住」，惟監管再次出手以致恒指未能企穩。

受惠於內地先後抵制多個國際品牌，內地體育用品股李寧（2331）今年上半年業績表現強勁，中期純利勁升1.87倍至19.62億元（人民幣，下同）（資料圖片）

昨日監管再度落實手遊股限制措施，李慧芬則認為此乃不是新的消息，而是舊聞，只是落實細節，不過她坦言亦有擔心恒指是否會再下試24500點，惟喜出望外，恒指最後以高位收市企穩25800點，估計恒指可能已經見底。她又補充指，雖然相信中國監管已出得八八九九，要監管的板塊應該都已「放風」，惟不可預料的外圍因素如Delta變種病毒、疫情、美聯儲「收水」等等可能對市況有影響，因此保守估計港股表現或會在第四季開始有起色，或可重新上試26800點水平。

展望9月份，李慧芬認為可考慮留意與中國十四五規劃相關的板塊，如體育用品、資源股等等，她表示尤其看好李寧（2331），認為中國在十四五規劃中清楚表明著重健康中國、體育強國的戰略，加上推動全民運動，減少醫療上的支出，所以相信有助該類塊板會持續向好。

縱使李寧目前股價升幅已再次達到高位水平，她卻認為股價若升穿98元左右已是強勢表現，假設未來圖線形成「頭肩底」的話，或可有望升穿6月時的高位，即使不是李寧，其他體育用品股仍是值得投資的。除此之外，她又建議考慮資源板塊如風力股，亦是十四五規劃的政策之一。