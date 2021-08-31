本港上半年毛保費總額3070億　內地客投保額按年縮96.5%

保險業監管局公布今年上半年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額為3,070億元，再次因部分短期儲蓄壽險保單的保費繳付模式影響，而較去年同期下跌2.2%。

長期業務方面，上半年有效長期業務的保費收入總額為2,736億元（下跌2.4%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,262億元（下跌4.9%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為202億元（上升59.2%）；以及退休計劃業務，其供款為239億元（下跌8.4%）。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為805億元（上升22.9%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為670億元（上升 10.3%），以及投資相連業務，其新造保單保費為134億元（上升192.2%）。然而，必須注意這些正面數字應從2020年低比較基數的角度審視。在2021年上半年，保險公司共發出約31,000份合資格延期年金保單並帶來$22億保費，佔個人業務總額2.7%。

內地訪客新造業務保費大降

來自內地訪客的新造業務保費從2020年上半年的62億元收縮至2021年同期的約2億元（下跌96.5%），佔個人業務總額0.3%。這些保單約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、33% 和20%。

當局表示，來自內地訪客的新造業務保費從去年上半年的62億元，收縮至今年同期的約2億元，按年下跌96.5%，佔個人業務總額0.3%。這些保單約97%以非整付方式支付；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、33% 和20%。

一般業務方面，上半年一般保險業務的毛保費為334億元，按年下跌0.3%，淨保費則為221億元，按年下跌3%，整體承保利潤由6.24億元改善至7.94億元。