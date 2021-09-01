內地房地產調控引發離職潮　有人寧減薪勢要轉行

對於中國內地的地產人來說，躺着掙錢的黃金時代徹底過去了。房企的組織架構日漸精簡、校招日益縮水，很多看清趨勢的人都在謀求轉行。

中國媒體《第一財經》報道，儘管目前房地產、金融、網路作為中國三大高薪行業的格局暫未改變，但一個新的現象是，有地產人自願降薪去他們眼中的「新興行業」或者「穩定行業」。

最新的中報數據顯示，龍頭萬科的員工人數從13萬的巔峰大幅下跌，公司近一年人員數量降了20%；合景泰富、富力、泰禾等房企員工人數一年大降超過30%。

管培生的失落

「985」名校畢業的「95後」碩士葉小落最近選擇從一家華東知名房企離職，回想2018年她成為該房企校招管培生時的場景，她輕嘆了一口氣。

「那時候房企校招都很火的，研究生月薪起步就是兩萬元以上，還有很高的房補，管培生晉升通道明確。」葉小落說。

葉小落進公司後經歷了輪崗、外派項目，隨後定崗從事房企較為核心的營銷管理工作，在過去，這幾乎是名利雙收的升遷坦途。

但她也經歷了項目上996甚至007的忙碌，部門內部的勾心鬥角與競爭內卷，身心俱疲。到了2021年，她終於下定決心離開。

「離開的原因肯定是很多的，比如我不能接受不斷外派，房企別看很多總部在上海，項目卻都在外地，年輕人想要晉升，都得接受長時間外派。」

對於葉小落來說，更重要的原因是，她已經不看好地產行業了。「我還年輕，不能一直耗費在夕陽行業裏。」

不過，葉小落在房企積累下的營銷經驗和資源人脈，在別的行業似乎沒有用武之地，她最想進的網路大廠，沒有對口的社招崗位。在房企工作近三年的她，打包年薪已經超過35萬元（人民幣，下同），而她最終跳槽去了一家創業公司，能給出的年薪僅有18萬元。

葉小落的經歷不是個例。國外名校建築系碩士畢業的伊文，最初專業對口地進了一家港資房企擔任管培生，還曾參與了該房企幾個頗為知名的項目，三年來，該港資房企在內地投資規模不斷萎縮。

「眼看項目越來越少，意識到再待下去沒有前途。」伊文認為，港資房企在內地過於保守，所以他轉而跳槽到一家高速發展中的民營房企，結果也是好景不長，不到兩年，這家民營房企儘管表面業績攀升，但內部都知道經營情況不佳，年底還暗暗裁員，年終獎也不發了。

今年，伊文憑藉國外學歷最終進了一家跟房地產無關的外資企業，工作多年的他，最後也僅能平薪跳槽。

尋找新高地

「也許是受夠了地產圈這種沒落、動盪的感覺，就最近幾個月，我周圍很多人跳槽去網路、央企國企，就算降薪二三十萬的也大有人在。」某千億房企員工張威近期突然感受到了跳槽新趨勢。

雖然現在網路行業風波不斷，阿里、騰訊、字節等大廠深陷輿論質疑，但在地產人眼裏，網路平台大、仍在上升期，相比地產行業有更多可能性。

「網路大廠對地產人來說很難進的，人力、財務崗最容易切換賽道，因為很多東西都相通；像地產的核心崗位，土地投資、營銷等等，離開了地產圈就沒什麼用了，網路營銷理念完全不一樣。」上述房企員工稱。

即使進了網路大廠，地產人也需要低頭誠懇學習，適應全新的環境。

一名華東房企員工稱，身邊有朋友花了很大代價跳槽去阿里，比如全家從上海搬到杭州，年薪也降了，還得從頭開始熟悉。

「網路黑話、用户思維、扁平化管理，這些都跟地產差別很大，網路也內卷，我朋友覺得離開地產以後反而遭受了『毒打』。」

除了雄心勃勃進軍網路大廠的，還有另一撥地產人希望通過跳槽能夠「躺平」。

同時，近兩年樓市調控越來越嚴厲，地產行業在政策裹挾下走得異常艱難。

因此，一些受夠了節點焦慮、政策打壓、行業動盪的地產人，希望找一份央企或國企的工作，雖然錢少但是穩定。

「降薪是肯定的，我這個層級一般地產公司能開到60萬至80萬元年薪，但國企最多也就三四十萬元。」一名在房企資管崗做了近9年的中層人員告訴第一財經，她之所以選擇跳槽國企，主要是認為地產行業過於動盪，她也希望未來有更多時間陪伴家人。