華爾街大行為留人才大鬥法　大摩初級員工1個月內2度獲加薪

據《財聯社》報道，看着競爭對手硬生生壓過自己一頭，為了不輸掉這場爭奪年輕人的鬥爭，摩根士丹利在一個月內第二次提高了初級員工的薪水。

根據多家媒體援引內部人士報道，繼此前宣佈8月起將投資銀行和全球資本市場部門的入門級員工基本薪酬提升至10萬美元，大摩在短短1個月內就將這一標準提高至11萬美元，同時將漲薪範圍擴大至交易部門的一年級新人。

刺激大摩的正是全球投行業務排名第1的高盛，8月初高盛經過了數個月的掙扎後宣佈一口氣將初級員工的基本薪酬從8.5萬美元提升至11萬美元。

加薪潮由高盛發起

值得一提的是，引發這一輪投資銀行「關愛年輕人」浪潮的正是高盛，今年3月一份高盛內部有關工作壓力的調查引發了全行業的熱議，看到內部矛盾的對手們集體宣佈提高初級員工的薪酬，包括摩根士丹利、摩根大通、美國銀行、花旗等一線投行均將起薪提高至10萬美元。雖然經過了內部有關「加工資還是加獎金」的爭論，但高盛最終不僅決定加薪，還要力壓競爭對手一頭。

隨着大摩跟進加薪，現在壓力又來到了競爭對手身上，可以預想到未來幾個月裏將繼續出現投行跟進加薪的消息。事實上在此之前美國銀行和古根海姆投資已經在年內進行過兩次調薪。

對於華爾街頂級投行而言，願意不斷妥協也反映出了火爆的業務需求（和利潤）。隨着經濟復甦和社會重啟，大量因為疫情耽誤的併購和其他交易持續呈現井噴態勢。根據路孚特的統計，截至8月中旬今年全球待定和已經完成的併購案總價值達到3.6萬億美元，已經超過去年全年；對應併購交易數量也達到35,128件，較2020年躍升24%。