科技股帶動恒指返二萬六　美團騰訊漲逾2%　平保漲逾3%｜持續更新

昨日港股尾段大抽升兼谷起成交，最終以高位收市報25878點。遭中證監調查的平保（2318）昨日股價大瀉，跌穿60元大關，該公司收市後回應「不評論無事實依據的市場傳言」，且否認停售另類投資產品，今日股價會否反彈？



那邊廂，在中國恒大（3333）業績前，劉鑾雄夫婦出售631.2萬股其股份，套現2,826.1萬元。該公司和恒大物業（6666）公布業績指，將繼續接觸潛在投資者商討出售恒大汽車 （0708） 及恒大物業部分股份，今早可留意股價。



【11:24】科技股帶動恒指返二萬六

恒指早段受制20天線，暫時見最多跌184點，低見25694，其後科技股帶動下，現升209點或0.81%，報26088點。

科指亦升134點或2.04%報6742點。

今早公布的財新中國8月製造業PMI降至49.2，創一年半新低，內地股市走軟，當中深圳創業板指數挫1.5%。

美團（3690）再升2.3%，報254.8元。騰訊（0700）升2.6%，報493.6元。

昨日捱沽的平保（2318）漲3.3%，報62.4元。

鐵路基建股集體急升，中國中鐵（0390）升9.4%，中鐵建（1186）漲逾半成、中交建（1800）升逾8%。

【10:41】汽車股回吐

恒生指數再轉跌45點或0.18%，報25833點；恒生科指報6676點，現升68點或1.03%。

東岳（0189）轉跌逾7%，報24.85元。

藥明生物（2269）大吐4.5%，報115元。

汽車股回吐，比亞迪（1211）挫4.1%，報252.6元；吉利（0175）報27.45元，跌2.31%；另外，正通汽車（1728）業績差拖累股價大插8.8%，報1.14元。

贛鋒鋰業（1772）大瀉逾7%，報166.5元。

【10:04】小鵬汽車曾飆近3%

小鵬汽車（9868）曾飆近3%，高見164.6元，最新報164.3元，仍升2.75%，成交額1,540萬元。集團公布，截至今年6月底止，中期虧損19.81億元人民幣)，每股虧損1.25元；去年同期虧損20.77億元。

此外，上半年汽車交付量為30,738輛，按年上升4.59倍，超過2020年全年的交付量。

【10:00】嗶哩嗶哩大漲逾7%

恒指倒升29點或0.11%，報25908元；恒生科指報6689點，升82點或1.24%。

美團（3690）倒升1.3%，報252.2元；騰訊（0700）微升1.4%，報488元；阿里巴巴（9988）則跌0.7%，報164.3元。

昨日大跌的網易（9999）回彈4.6%，報148.2元。

嗶哩嗶哩（9626）大漲7.1%，報642.5元。

東岳（0189）宣布配股，先跌後升，曾一度彈升至歷史高位28.35元，最新報28.25元，仍升5.4%。

【09:31】內地三大指數個別發展

滬深三大指數今早個別發展。滬指近平開，開報3543點；深證成指開報14336點，高開7點或0.05%；創板指同樣近平開，開報3214點，高開不足1點。

【09:20】恒生指數低7開點

9月開局恒指低開7點，報25871點。恒生科指則高開25點或0.39%，報6633點。恒生國指開報9179點，跌4點或0.04%。大市暫成交額145.63億元。

昨日受MSCI換馬帶動起成交，美團（3690）平開，報249元；騰訊（0700）微升0.79%，報485元；阿里巴巴（9988）則跌1.2%，報163.5元；小米（1810）微跌0.2%，報24.95元。

舜宇（2382）開升3.6%，報243.6元。

中國恒大（3333）平開，報4.36元；恒大物業（6666）漲2.1%，報5.96元；恒大汽車 （0708） 則跌0.5%，報5.9元。

平保（2318）微彈0.9%，報60.95元。