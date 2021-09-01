恒指「V彈」後確認回升？　還看兩大因素廿天線成關鍵｜港股部署

恒指在8月月結日上演「V型反彈」，上日由低位拗腰反彈760餘點，收市倒升339點，報25878點。主要受惠中資科網股先插後回升，加上MSCI季度調整生效，於收市後換馬，亦令大市成交急升至2133億元。不過，對於恒指是否確認展開新一浪反彈，未能過於樂觀，一來外圍方面，繼美聯儲後，歐洲央行開始有「收水」倡議；二來技術走勢上，恒指過去2個月來皆見受制20天線水平，現時該平均線處於25900點水平，因此宜觀察恒指能否趁上日升勢，一舉重上二萬六水平，並企穩三日，方可確立今輪反彈趨勢。

美聯儲後 歐央行開始有「收水」討論

對於恒指是否確立反彈趨勢，可以先看兩方面。第一，外圍貨幣政策方面，繼美聯儲後，歐洲央行開始有「收水」聲音。事關歐元區最新公布，8月通脹率升至3%創10年新高，遠超央行目標。即使撇除波動較大的食品及燃料價格，核心通脹率亦由7月的0.9%，加快至8月的1.6%。

歐元區8月通脹率升至3%，創10年新高，觸發收水討論。(資料圖片)

歐洲央行管理委員會委員Klaas Knot表示，歐元區通脹前景可能已經顯著改善，足以證明歐洲央行有理由立即放慢刺激，在3月份結束大流行緊急購債計劃（PEPP）。歐洲央行下周將初步辯論是否維持較高的購債步伐。

北水上日流出額創一個月來最大

雖然從現時經濟數據看，歐央行的收水迫切性，遠低於美聯儲；不過當兩大央行都將緊接而來開始收水，對港股的資金流出壓力，投資者亦不應掉以輕心。

第二方面，技術走勢上，恒指自7月2日跌穿20天線以來，中途雖有數次反彈，但都升至近20天線水平皆掉頭而回。即使8月中旬一度重上20天線，卻僅能維持一日，就無力守穩，其後更展開四連跌勢。因此，今日宜關注恒指可否突破此阻力。

資金流向方面，雖然上日港股反彈，不過卻錄得北水淨流出66.85億元，是7月28日以來最多，已連續5日淨流出，8月總計淨流出197.84億元。北水淨沽最多個股是騰訊，全日錄得8.97億元淨流出。