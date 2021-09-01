易居企業彈升一成　藉收購成天貓好房平台主要營運商｜港股異動

易居企業（2048）上半年盈轉虧， 並終止阿里巴巴 （09988） 與雲鋒基金等入股的協議，但通過收購，成為天貓好房平台主要運營商，股價今早彈起，現升一成，報2.42元，成交額128.41萬元。

易居企業宣布，向合資企業TM Home出售樂居55.84%權益及易居國際權益，代價25.59億元，TM Home將向集團配發及發行1,169.3萬股新合資企業股份償付。此外，易居與TM Home訂立認購協議，易居有條件同意認購685.48萬股新合資企業股份，代價15億元。

於買賣協議及認購事項完成後，TM Home將由易居（直接及間接通過房友）及Alibaba Investment分別持有約70.23%及約29.77%。TM Home（通過添璣好房）擁有經營天貓好房線上房地產營銷及交易平台的獨家權利。

易居稱，收購合資企業使得集團成為天貓好房平台的主要營運商，將為該平台提供最佳的成功機會，並可與集團現有業務產生最大的協同效應。

易居又與阿里巴巴中國訂立第二份戰略合作修訂協議，以對先前合作協議的條款進行修訂及重述。

另外，易居企業公布，截至2021年6月30日止中期淨虧損14.23億元（人民幣，下同），而上年同期淨利2,993.4萬元；收入62.48億元，升1.2倍。