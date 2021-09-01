末日博士魯比尼：美國經濟面臨滯脹 或引發債務危機和股市崩盤

紐約大學經濟學教授、有「末日博士」之稱的魯比尼（NourielRoubini）在8月30日的一篇文章中警告稱，通脹加劇和當前的財政政策可能引發「嚴重的債務危機」。

《新浪財經》報道，魯比尼在文章中寫道，儘管美國政府為應對新冠大流行而制定了數萬億美元的刺激計劃，但美國的通脹正在上升，經濟增長正急劇放緩。

他警告稱：「使問題更加複雜的是，中期的負面供應衝擊將降低潛在增長，增加生產成本。綜合起來，這些供求動態可能會導致上世紀70年代式的滯脹（衰退期間通脹上升），最終甚至會導致嚴重的債務危機。」

美國總統拜登和財政部長耶倫多次表示，通脹上升是經濟持續復甦的暫時結果。聯儲局主席鮑威爾在7月下旬表示，通脹「越來越高，也越來越持久」，但他仍然認為，通脹壓力最終會下降。

但一些經濟學家和國會共和黨人指責拜登政府的經濟政策導致通脹加劇。拜登政府和國會的民主黨人提議大約6萬億美元的聯邦支出，這將使美國的支出達到二戰以來的最高水平。

魯比尼表示，這種對通脹的「樂觀看法」可能是錯誤的。他指出，新冠病毒的德爾塔變種正在擾亂全球經濟，聯儲局提出的量化寬鬆措施調整「可能導致債券、信貸和股票市場崩潰」。

魯比尼警告稱，美國經濟在中長期內可能面臨大量「負面供應衝擊」。他寫道，這些衝擊，加上「寬鬆的貨幣和財政政策」，可能會導致持續的滯脹和債務危機。

魯比尼總結道：「儘管這些持續的負面供應衝擊可能會降低潛在增長，但繼續實施寬鬆的貨幣和財政政策可能引發通脹預期脱錨。由此產生的工資-價格螺旋上升將導致比上世紀70年代更糟糕的中期滯脹環境——當時債務佔GDP的比重低於現在。」