穆迪：上季內地地方政府保持經濟全面復甦　惟步伐不一致

據《路透》報道，評級機構穆迪發布最新一期中國地方政府財經數據概覽認為，地方政府在2021年第二季度保持經濟全面復甦勢頭，不過速度不一，更發達、出口導向的地方政府引領經濟強勁增長。

報告指出，上半年中國GDP增長12.7%，主要歸因於2020年同期低基數效應，當時經濟領域大部分行業因新冠疫情首次爆發的影響而關停。上半年經濟增長由2020年受疫情衝擊最大的省份湖北以及出口大省浙江、江蘇和廣東帶動；由於其他全球主要經濟體回暖，後三個省份受益於中國強勁的出口表現。

「預計未來幾個季度GDP按年增速將放緩，部分原因是基數效應減退，但仍將保持健康增長。」報告稱。

受稅收收入增加推動，財政收入增速超過支出增速。上半年地方政府一般公共預算收入按年增20.6%，較2019年同期增長11.1%。報告指出，隨着房價上漲，地方政府的土地出讓金收入也迅速提高。

上半年土地出讓金收入分別較2020年和2019年同期增長22.4%和28.9%。儘管2021年實施了房地產融資限制措施，但迄今為止土地出讓金收入增速顯著高於政府在3月發布的零增長預測。雖然財政收入迅速增長，但地方政府預算赤字依然較大，將需要通過財政轉移支付和增加債務來彌補。

地方政府債務餘額超過28萬億元人民幣，債券發行規模略低於去年同期。上半年，中國地方政府債券發行額為3.34萬億元，略低於2020年同期水平，其中半數以上為專項債。6月，財政部要求自2022年起將專項債額度分配與發債融資項目的績效目標掛鈎，這與中央政府更嚴格監督地方政府借款的舉措相符。

報告並提到，地方國企利潤增速超過經濟增速，從而推低槓桿。地方國企利潤較2019年同期增長33.1%，受由國企主導的石油與天然氣、化工和大宗商品加工行業高價格因素的支持。

「預計到年底前強勁的收入和利潤增長勢頭將持續，並且地方國企槓桿降幅將超過央企，因為按照2021年3月發布的政策指引，地方政府將更密切監測地方國企債務和槓桿水平。」報告稱。