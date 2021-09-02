美SEC起訴史上最大加密貨幣騙局策劃者　涉案金額達20億美元

美國證券交易委員會（SEC）9月1日起訴現已倒閉的加密貨幣交易平台BitConnect的創始人，稱他涉嫌策劃史上最大加密貨幣騙局之一，從散户投資者那裏詐騙了約20億美元。

中國《新浪科技》報道，SEC擴大了5月宣佈的一起民事訴訟，指控BitConnect創始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期間非法兜售BitConnect的未註冊產品。

該機構還指控推廣人Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd．涉嫌欺詐，稱他們在2017年8月至2018年1月推廣BitConnect期間收受了超過2400萬美元的「推薦佣金」和「發展資金」。

SEC在向曼哈頓聯邦法院提交的訴訟中尋求罰款、收回不當所得以及其他救濟措施。SEC稱，Arcaro已承認了相關的美國刑事指控。目前還沒有進一步的細節。

BitConnect成立於2016年，創建了一種名為BitConnect Coin的數字代幣，可以兑換比特幣。SEC表示，參與BitConnect「貸款項目」的投資者被告知，BitConnect將使用一個「波動性軟件交易機器人」，每月可以產生40%的回報，每年可獲得約3700%的收益。

而實際上，2018年1月16日BitConnect Coin價格暴跌了92%，投資者損失了大量資金。

SEC稱，現年35歲的Kumbhani住在印度蘇拉特，但目前下落不明，而44歲的Arcaro住在加州穆爾帕克。