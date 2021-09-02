科指飆逾3%　新經濟股帶挈港股升逾300點　手游股普漲｜持續更新

隔晚美股三大指數各異，以科技股為主的納指再創收市新高，收報15,309點，升50點或0.33%。道指則跌48點或0.14%，收報35,312點；標指收報4,524點，升1點或0.03%。



另外，恒大美元債昨晚急跌，首次跌穿30美元關，恒大系持續成為市場焦點。騰訊（0700）績後第8次回購，累計斥資近7億元回購；平保（2318）亦第4次回購，累計斥資逾22億人民幣；回購動作又對其股價有否幫助呢？



【10:12】科指飆逾3%

恒指持續向上，現報26331點，升303點或1.17%；恒生科指報6898點，升204點或3.05%。

【10:06】廣汽漲近4%

電動汽車股普漲，廣汽（2238）漲近4%，報7.889元；比亞迪（1211）升1.8%，報261元；吉利（0175）升1.4%，報28元；長汽（2333）微升0.4%，報34.75元。

【10:02】手游股普遍向上 心動飆逾8%

手游股普遍向上，心動公司（2400）飆升8.1%，報48.85元；金山軟件（3888）亦漲6.3%，報32.8元；IGG（0799）升3.1%，報7.97元；網龍（0777）升2.22%，報18.42元；中手游（0302）微漲0.27%，報3.67元。

【09:41】騰訊漲4% 穿50天線

恒指持續向上，現報26277點，漲248點或0.96%；恒生科指報6872點，升178點或2.67%。

新經濟股領升，騰訊（0700）回購後大漲逾4%，重上「啡底股」，報509.5元。快手（1024）爆升，一度衝上93.5元，現造價91.95元，仍升9.5%，成交額8.69億元。

港交所（0388）亦飆3.1%，報509.5元。

【09:31】滬深三大指數今早低開

滬深三大指數今早低開。滬指開報3559點，低開7點或0.2%；深證成指開報14294點，低開19點或0.14%；創板指開報3181點，低開5點或0.18%。

【09:20】恒生指數高開175點

恒生指數高開175點或0.67%，報26203點。恒生科指高開130點或1.96%，報6824點。恒生國指開報9381點，升109點或。1.19%大市暫成交額60.15億元。

騰訊（0700）昨斥約1.02億回購21萬股，每股約477.8至494.4元；今早股價高開2.17%，報499元；美團（3690）高開近4%，報263.4元；阿里巴巴（9988）彈升2.9%，報170元；京東（9618）亦高開1.2%，報315元；小米（1810）漲1.4%，報25.55元。

另快手（1024）獲納入深港通下港股通名單，股價高開7.2%，報90元。

OPEC+會議後表示維持按原訂協議按月增加每日40萬桶供應，消息公布後，國際油價先跌後升，紐約期油收報每桶68.59美元；布蘭特期油收報71.59美元。中海油（0883）微升0.8%，報7.7元；中石油（0857）則跌0.29%，報3.41元；中石化（0386）跌0.53%，報3.76元。

恒大汽車（0708）高開2.4%，報6.3元；恒大物業（6666）亦升1.22%，中國恒大（3333）漲0.9%，報4.26元。