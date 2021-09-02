ATM撐市全日漲62點　成交逾1700億元　惟北水仍錄淨流出

隔晚美股三大指數各異，以科技股為主的納指再創收市新高，收報15,309點，升50點或0.33%。道指則跌48點或0.14%，收報35,312點；標指收報4,524點，升1點或0.03%。



另外，恒大美元債昨晚急跌，首次跌穿30美元關，恒大系持續成為市場焦點。騰訊（0700）績後第8次回購，累計斥資近7億元回購；平保（2318）亦第4次回購，累計斥資逾22億人民幣；回購動作又對其股價有否幫助呢？



【16:10】騰訊受制50天線

港股先升後跌，恒指全日升62點或0.24%，收市報26090點，穩守26000大關。恒生科指收升107點或1.61%，收報6801點。恒生國指收報9341點，升69點或0.75%。大市全日成交額達1,710.75億元，北水仍錄得淨流出6.26億元。

資源股信義光能（0968）全日漲3.6%，收市報18.5元，為表現最好藍籌。

新經濟股交投急增，阿里巴巴（9988）領軍帶挈港股升81點，全日漲幅達3.5%，收市報171元，成交於尾市急增，全日成交額達54.83億元。騰訊（0700）收升1.6%，報496元，成交額達203.03億元；京東（9618）漲1.16%，收報315元；小米（1810）升0.4%，收報25.3元；美團（3690）微漲0.08%，收報253.6元。

海底撈（6862）全日插近6%，收市報31.7元，為表現最差的藍籌。其他藍籌股，藥明生物（2269）下降2.4%，收報114元；友邦（1299）跌0.8%，收報92.65元；建行（0939）亦跌0.18%，收報5.66元。

汽車股亦炒上，廣汽（2238）飆9.22%，收市報8.29元；比亞迪（1211）升2.3%，收報262.2元；吉利（0175）亦升1.2%，收報28.1元。

【15:43】恒指徘徊於二萬六

恒指徘徊於二萬六，尾段倒升現報26047點，升18點。恒生科指亦升89點或1.34%，報6783點。

【14:39】華潤電力創6年高位 漲逾7%

華潤電力（0836）持續抽升，高見19.76元，創6年高位，現報19.56元，仍升7.2%，成交金額4.63億元。

【14:25】恒大曾插穿4元

恒生指數午後再次轉跌，現報25994點，跌33點或0.13%；恒生科指則升66點或0.99%，報6759點；恒生國指升28點或0.3%，報9299點。

恒大（3333）午後穿4元，低見3.99元，新造價4.04元，仍跌4.3%。恒大物業（6666）升1.4%，報5.82元；恒大汽車（0708）仍升5.2%，報6.47元。

快手（1024）升幅收窄至4.11%，報87.4元。

【12:10】恒大挫半成破底

港股半日升19點，午報26047點；恒生科技指數升1.3%，午報6782點；恒生國指中午收報9322點，升51點或0.55%；大市成交額1,027.6億元。

騰訊（0700）升逾1%，未企穩500元關口，午報496.6元；阿里巴巴（9988）升2.3%，午報169元；美團（3690）漲0.63%，午報255元；快手（1024） 大漲6.3%，午報89.2元。

港交所（0388）半日微升0.6%，午報497元，成交額19.05億元。

海底撈（6862）半日再跌5%，報32元。阿里健康（0241）漲3.87%，午報13.42元。

電力股回勇，華潤電力（0836）半日升6.01%，午報19.36元；華能（0902）升5%，午報3.97元；華電（1071）升5.9%，大唐發電（0991）升4.4%；中國電力（2380）升5.3%；中廣核新能源（1811）升4.7%。

恒大（3333） 跌近5%，破底，午報4.01元。

【11:17】港股倒跌失二萬六

港股升幅急收窄，最新倒跌33點或0.13%，報25994點；恒生科指則升73點或1.1%，報6766點；恒生國指報9307點，升36點或0.39%。大市成交額暫為900.84億元。

新經濟股撐市，阿里巴巴（9988）漲2.2%，報168.8元；騰訊（0700）仍升1.6%，報496.2元；快手（1024）漲5.3%，報88.4元；美團（3690）則倒跌0.4%，報252.4元。

平保（2318）跌近1%，報61元。

【10:12】科指飆逾3%

恒指持續向上，現報26331點，升303點或1.17%；恒生科指報6898點，升204點或3.05%。

【10:06】廣汽漲近4%

電動汽車股普漲，廣汽（2238）漲近4%，報7.889元；比亞迪（1211）升1.8%，報261元；吉利（0175）升1.4%，報28元；長汽（2333）微升0.4%，報34.75元。

【10:02】手游股普遍向上 心動飆逾8%

手游股普遍向上，心動公司（2400）飆升8.1%，報48.85元；金山軟件（3888）亦漲6.3%，報32.8元；IGG（0799）升3.1%，報7.97元；網龍（0777）升2.22%，報18.42元；中手游（0302）微漲0.27%，報3.67元。

【09:41】騰訊漲4% 穿50天線

恒指持續向上，現報26277點，漲248點或0.96%；恒生科指報6872點，升178點或2.67%。

新經濟股領升，騰訊（0700）回購後大漲逾4%，重上「啡底股」，報509.5元。快手（1024）爆升，一度衝上93.5元，現造價91.95元，仍升9.5%，成交額8.69億元。

港交所（0388）亦飆3.1%，報509.5元。

【09:31】滬深三大指數今早低開

滬深三大指數今早低開。滬指開報3559點，低開7點或0.2%；深證成指開報14294點，低開19點或0.14%；創板指開報3181點，低開5點或0.18%。

【09:20】恒生指數高開175點

恒生指數高開175點或0.67%，報26203點。恒生科指高開130點或1.96%，報6824點。恒生國指開報9381點，升109點或。1.19%大市暫成交額60.15億元。

騰訊（0700）昨斥約1.02億回購21萬股，每股約477.8至494.4元；今早股價高開2.17%，報499元；美團（3690）高開近4%，報263.4元；阿里巴巴（9988）彈升2.9%，報170元；京東（9618）亦高開1.2%，報315元；小米（1810）漲1.4%，報25.55元。

另快手（1024）獲納入深港通下港股通名單，股價高開7.2%，報90元。

OPEC+會議後表示維持按原訂協議按月增加每日40萬桶供應，消息公布後，國際油價先跌後升，紐約期油收報每桶68.59美元；布蘭特期油收報71.59美元。中海油（0883）微升0.8%，報7.7元；中石油（0857）則跌0.29%，報3.41元；中石化（0386）跌0.53%，報3.76元。

恒大汽車（0708）高開2.4%，報6.3元；恒大物業（6666）亦升1.22%，中國恒大（3333）漲0.9%，報4.26元。