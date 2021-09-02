港股三連升後料廿天線整固　車股再受「缺芯」影響 ｜港股部署

恒指九月開局，終於收復早前提及的關鍵技術位、即20天平均線水平（25880點），初步看大市成交額配合，明顯升至1,818億，高於過去五日平均值（約1,561億元）。今日要看港股連升三日後，能否於現水平整固。股份板塊方面，基建及建材股有升勢，相信是憧憬第四季內地加快專項債發行、基建項目上馬；反之，汽車股上日逆市下跌，要留意芯片短缺問題，令上月內地汽車銷售下挫13%。

滬深兩市融資餘額升至1.7萬億人民幣

中港股市上日同步造好，內地上證指數升穿逾一個月高位，滬深兩地股市成交超越1.7萬億元人民幣，再創年內新高。今早內地交易所數據顯示，滬深兩市融資餘額合計為17,080.11億元人民幣，較前一交易日增加13.35億元人民幣。觀察今年港股的表現，會發現和內地A股的關連系數愈來愈高，短線A股若能繼續在大成交下反彈，對港股應有支持。

技術走勢上，港股的20天線水平不容有失，因為屬過去2個月恒指主要阻力位，參考8月中旬，港股一度重上20天線，卻僅能維持一日就無力守穩，其後港股不但反彈不成，更展開連續四日跌勢。

汽車板塊上日逆市下跌，再受「缺芯」影響。（路透社）

8月乘用車銷量跌13% 芯片短缺再成困擾

股份板塊方面，宜關注汽車板塊，上日逆市下跌，長城汽車（2333）及廣汽（2238）齊挫逾3%。主要受累內地乘聯會公布，8月乘用車零售銷量按年下降13%，日均達4.68萬輛，按月則跌2％，原因再度和芯片短缺有關。

乘聯會表示，雖然隨內地疫情穩定及開學季節到來，購車需求相對較強，但近期汽車供應不足消息令經銷商很緊張，延緩汽車銷售，令原本的汽車銷售旺季受到干擾；供應問題主要源於「缺芯」，東南亞疫情影響當地晶片廠生產進度。

同時，「缺芯」問題不單是東南亞的車企受累，歐美車企亦未能倖免。美國福特汽車通過內部信向員工告知了最新一輪減產的安排。最受關注的是，生產F-150的堪薩斯裝配廠繼上周停工後，將繼續停工至9月6日

考慮到中資汽車股近期在中期業績後股價一直強勢，今次8月的行業銷量倒退及芯片問題，料會令板塊股價借勢回調。畢竟原本多間車企行業協會早前「派定心丸」，預期第三季芯片問題可以改善，現時在東南亞疫情下，情況不似預期理想，投資者或會換馬至其他今日低位反彈的股份，如內地基建股及建材股，由於估值低迷，加上市場憧憬內地第四季會是傳統政府發債高峰期，將加大基建投資。