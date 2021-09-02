Tesla今年在美國提價12次　在中國為何不漲

有跡象顯示，特斯拉（Tesla）在美國和中國這兩個全球最大汽車市場的策略出現分化：在美國漲價，以提高利潤率。在中國則保持價格不變，希望擴大那裏的銷量。

中國《參考消息網》報道，根據數據，今年特斯拉價格最親民的Model 3和Model Y車型在美國漲價了大約12次。與此同時，特斯拉最近在中國推出了價格易於讓人接受的Model Y車型。

第2季度特斯拉的交貨量創下迄今最高紀錄，在北美地區的漲價也幫助特斯拉當季利潤創新高。

但在全球最大的電動車市場中國，特斯拉麪臨着本土車廠的激烈競爭，還有產品召回、消費者抗議以及來自監管方面的壓力等等問題。

Bernstein分析師進行的一項研究發現，中國特斯拉車主的熱情和再次購買的意向都低於美國和歐洲車主。

今年特斯拉的Model Y長續航車型在美國至少漲價6次，售價上調5,500美元至5.399萬美元。而在中國，Model Y SUV和Model 3轎車今年只漲價一次。

Model Y版本在中國的售價為27.6萬元人民幣，此外特斯拉還在中國推出了促銷活動，比如貸款優惠。

中國市場份額下滑

根據研究，今年第二季度，特斯拉在中國純電動汽車市場（不包括插電式混合動力汽車）的份額從上年同期的18%下滑至11%。但摩根士丹利的數據顯示，截至今年2月，特斯拉在美國純電動汽車市場的份額仍接近70%，儘管較一年前的81%有所降低。

中國佔到全球電動汽車市場的44%，遠高於美國的佔比17%。

在中國，特斯拉面臨蔚來汽車、小鵬汽車等電動汽車製造商的競爭。在美國，特斯拉的品牌更強，主要競爭對手是福特和通用等傳統汽車製造商，電動汽車只佔他們銷售額的一小部分。

全球晶片短缺

特斯拉創始人兼CEO馬斯克（Elon Musk）重申，公司的使命是讓人們買得起電動汽車，並將汽車價格上漲歸咎於晶片和原材料短缺。

馬斯克表示，特斯拉正在通過使用替代晶片和重寫軟件來應對晶片短缺。

他對晶片短缺的前景持謹慎態度。「看起來情況確實正在好轉」他在第二季財報電話會議上表示，但補充說:「世事難料。」