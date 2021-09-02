恒指V形彈實屬挾淡倉　能否企穩要睇呢個關口｜許繹彬

難捱的八月轉瞬即逝，過去一個月因國內屢次傳出監管風暴，導致不論科技、醫藥、還是教育板塊，均跌得遍體鱗傷，慘不忍睹；加上美方不斷「唱淡」，在美上市的中概股調整幅度亦見驚人。在種種不利因素的籠罩下，上月恒指跌幅亦相當驚人，高低位達2241點差距，更暫創出今年新低24581點。

監管消息沒完沒了，連帶去年曾經一度是股民至愛的中國平保（2318），因投資華夏幸福（滬：600340）而令盈利嚴重受損，驅使中國銀保監會正調查平保在房地產市場的投資，及勒令平保停止銷售另類投資產品及與房地產市場掛勾。消息一出，平保的股價即創出52周新低。

此外，國內官方指沉迷網絡遊戲會令社會出現弊端，更會分散年輕人對學業和家庭責任的注意力。因此，未成年人只能在周末和公眾假期晚上8點到9點「打機」，其餘時間一律禁止，相關政策拖累一眾手遊股再演一次「急插無水花」。另一邊廂，內地官媒亦促券商加強孖展及借貨沽售套現的強化監測監控，一眾國內券商股應聲急挫，上述種種「監管」因素，均拖累港股在期指結算後，再次跌至25100點水平。

中國平保（2318）因投資華夏幸福（滬：600340）而令盈利嚴重受損，驅使中國銀保監會正調查平保在房地產市場的投資，及勒令平保停止銷售另類投資產品及與房地產市場掛勾。（資料圖片）

恒指V形反彈 轉勢尚待確認

當所有投資者以為大市會繼續反覆向下，港股突然在股皇騰訊（0700）及美團（3690）的買盤帶動下，出現V型反彈，更一口氣彈升至26000水平。筆者認為，早前突然出現Ｖ型反彈，相信是淡友在黑期被挾淡倉所致，而宏觀資金流的去向、港股主要動力北水，暫仍錄得淨流出，所以大市是否轉勢仍有待確認。

儘管港股在交易所（0388）及科技股的帶領下，升穿26100的心理關口，但早前港股每觸發此處，沽盤便相繼湧現，或大市升勢拖慢；因此現看大市能否企穩此水平，希望能在成交配合下，能再突破下一個阻力區間約26400水平，並以25800作重要支持區。

油價升勢重拾 油股未配合

踏入九月，暫時外間唱淡聲音多於唱好，有的更唱淡至22000水平，本月究竟是否會出現「一致睇淡，必有反彈」的定律，投資者請拭目以待。油價連日來由低位反彈，相反油股股價看似未有配合，因此投資者可留意相關的股份，中石油（0857）不妨可以多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗