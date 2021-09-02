數碼港︰11間金融科技初創入圍加速器計劃

Accenture (埃森哲)與數碼港今日﹙1日﹚舉辦2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific歡迎儀式，宣布共有11間領先的金融科技初創企業入圍今屆計劃。

11間入選初創來自亞太區六個市場，運用人工智能 (AI)、區塊鏈及大數據分析等技術，開發創新方案，它們包括Advanced Alternative Investment Systems Ltd、Alpha Fintech、Asiabots、CONTRENDIAN Limited、Diginex、IPification、Lagoon、Perks Technologies、PT Ayopop Teknologi Indonesia (Ayoconnect)、Qantev以及Seleya Technologies。

今年，計劃共收到來自全球28個國家及地區的申請，初創企業需根據金融服務行業的主要議題，包括支援數碼貨幣、管理環境、社會和治理 (ESG) 標準和風險、提高客戶參與、發展亞太地區財富管理業務以及保險服務業市場，提出解決方案建議。

入選初創將會配對來自 20 間參與金融機構的高層管理人員，今年參與的金融機構包括友邦保險、美國銀行、中國建設銀行 (亞洲)、瑞信、忠意保險、恒生銀行、滙豐銀行、工銀亞洲、摩根大通、麥格里集團、馬來亞銀行、宏利 、摩根士丹利、MOX Bank、昆士蘭保險、法國興業銀行、永明金融及蘇黎世保險。

Fintech Innovation Lab Asia Pacific將於今年 11 月舉行演示日，屆時參與初創將會向創投及金融業界，展示它們的構思。

2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific是由埃森哲創立的全球性加速器計劃，為期12個星期，為金融科技初創企業提供來自領先金融機構的指導，協助初創調整業務模式和拓展業務。計劃自2014年推出以來，累積收到超過1,350份申請。歷年來已完成計劃的59間初創，已取得超過7億1,600萬美元融資。