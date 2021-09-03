WhatsApp違歐盟私隱法遭罰款2.25億歐元

歐盟監管機構周四對聊天服務WhatsApp處以2.25億歐元（約20.7億港元）罰款，原因是該公司無向歐盟居民充分說明如何使用他們的數據，包括與母公司Facebook及旗下其他公司共享數據方面，違反了歐盟數據隱私法對信息透明方面的要求。WhatsApp指罰款不成比例，表明會上訴。



周四，愛爾蘭數據保護委員會(Data Protection Commission)以其歐盟同行委員會名義，裁定WhatsApp未符合要求告知歐盟居民他們的個人資訊如何被收集和使用。除了罰款，還命令WhatsApp糾正錯誤，調整其私隱政策和與用戶的溝通，以符合歐盟私隱法《通用數據保護條例》(GDPR）。

這是歐盟監管機構近期對美國科技公司開出的第二張巨額私隱罰單。數周前網購巨頭亞馬遜公司在其歐洲總部所在的盧森堡被罰款7.46億歐羅（約68.7億港元）。

而相比於愛爾蘭委員會根據該法的首宗處罰、去年針對Twitter一項安全漏洞罰款45萬歐羅（414萬餘港元），此次對WhatsApp罰款明顯價碼高很多。

歐盟《通用數據保護條例》2018年5月生效，歐洲總部在都柏林的大型科技公司都屬於愛爾蘭數據保護委員會管轄範圍。該委員會同年12月開始調查WhatsApp，截至去年底，對它及關聯公司facebook和Instagram共展開十四項重大調查。

WhatsApp昨發聲明回應稱致力於提供安全和私密的服務，已努力確保訊息透明和全面，並將繼續這樣做，不同意相關裁決，並認爲處罰不成比例。根據規定，WhatsApp可以在愛爾蘭法院對相關決定提出上訴，也可直接向歐盟法院提出。