高盛和摩根士丹利猛砍美國GDP預期

綜合媒體9月3日報道，據最新消息，高盛提高了對美國第四季度的經濟增長預期，但降低了對第三季度的預期。

高盛將美國第三季度GDP預測從5.25%下調至3.5%，以反映7月份製造業和貿易庫存增長的放緩，以及8月份美國經季節性因素調整後的汽車年化銷售速率（SAAR）大幅下降的影響。就全年而言，高盛將美國2021年和2022年的經濟增長預測修正為按年增長6%和4.5%。

高盛表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要顯示，縮減資產購買規模最早可能於12月開始，縮減規模為150億美元。儘管美聯儲縮債可能近在眼前，但目前寬鬆的金融環境為市場提供了充足的空間以消化收緊的貨幣政策。因此高盛認為，這可能是一場沒有恐慌的縮減。

高盛表示，海外新冠疫情封鎖再次使美國供應鏈陷入緊張，尤其是受半導體短缺影響的耐用品。雖然生產限制可能是短期的，但高盛仍預計短期內會出現通脹壓力，並將美國2021年核心PCE預測上調至3.75%。2021年後，服務活動和生產正常化的反彈可能會抑制通脹，支持高盛對2022年核心PCE增長2%的預測。

值得一提的是，摩根士丹利的經濟學家也表示，預計下半年經濟增長放緩主要發生在第三季度，很大程度上是因為刺激支出回收和持續的供應鏈問題。

經濟學家Ellen Zentner等人在9月2日的報告中表示，第三季度GDP增速目前在2.9%左右，遠遠低於之前的6.5%。他們寫道，「美國經濟正在脱離上半年的火爆增速，因刺激支出和經濟重開刺激的活動爆發冷卻下來。」

不過，他們表示，經濟正在擴張，就業增長應該不會受影響。摩根士丹利將第四季度增長預測維持在6.7%。經濟學家們表示，收入增長繼續超過支出，表明「購買力並未下降」。