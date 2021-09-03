港股重上26000點　美團仍處弱勢挫3.5%　恒大系續跌｜持續更新

美國股市三大指數高收，其中納指及標普指數又再創新高，反映當地投資者仍具有信心。今早亞太區股市亦普遍上揚。



國家主席習近平宣布，將設立北京證券交易所，並且深化新三板市場改革。有關措施進一步促使內地金融及資本市場開放與改革。作為亞洲區內金融中心的香港，日後將如何定位，值得投資者關注。



恒指公司早前宣布季檢結果，將李寧（2331）﹑信義玻璃（0868）及招商銀行（3968）納入恒指，交行（3328）則被剔出，同時會調整現有成份股佔大市比重。新的恒指成份股組合及眾成份股佔大市比重安排，會在下周一（6日）生效。相信在今日收市前夕，基金進行換馬，屆時相關股份成交會有相關變化，亦為市場人士焦點之一。



【10:07】港股重上26000點

深受財務問題困擾的中國恒大（3333），旗下恒大地產遭到中誠信國際降低評級，今早曾低見3.9元，跌4.2%，恒大物業（6666）報5.66元，跌2.7%。

美團（3690）跌3.5%，報244.6元。內地多間從事網約車企業遭到監管當局約談。

恒指重上26000點，報26009點，跌81點，國指報9308點，跌33點，科指報6742點，跌59點。

【09:40】港交所跌幅擴大

恒指失守26000點，最新報25910點，跌179點，國指最新報9265點，75點，恒生科指6707點，跌93點。

港交所（0388）最新報487元，跌2.3%，不過券商股上揚，中國銀河（6881）升2.2%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.8%，阿里（9988）跌3.8%，美團（3690）跌4.3%，報242.6元。

【09:22】港交所低開

恒指低開67點，報26022點，國指報9319點，低開21點，科指低開23點，報6778點。

港交所（0388）低開0.7%，報495元。