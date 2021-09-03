共同富裕｜滙豐祈耀年﹕有關倡議不影響財富管理業務

國家主席習近平近期提倡「共同富裕」，滙豐控股（0005）行政總裁祈耀年認為有關倡議不會對財富管理業務帶來大影響，又指出內地中產階級冒起屬不容錯過的大機會。

祈耀年接受《彭博》訪問時稱，內地不獨只有超級富豪，內地中產崛起帶來巨機會，隨著中國各地推進城市化﹑提振消費，該階層開始思考如何打埋自己資金。

該行擬在未來3至4年增聘3,000名財官管理人手，目前已增聘600人。

對於行政長官林鄭月娥支持以本地立法方式，將內地已通過的《反外國制裁法》引入香港。祁耀年指出近期較多客戶問及有關質制裁相關的問題，惟非新鮮事，又指出滙豐過去10至20年要處理不同國家制裁措施。最重要是與客戶及當局緊密接觸，了解監管要求。

滙控近年將業務重心放在亞洲，並將850億美元風險資產削減，即已完成目標77%。他指出該行削減成本計劃於正軌上運行，惟尚有不少工作要做。

將續實施混合辦公室

儘管在全球大部份地區縮減業務，但是祈耀年指出該行仍為一家全球性機構，側重點在於服務全球對財富建議有須要的零售客戶。

雖然有數名高層將從倫敦遷至亞洲，惟祈耀年指出該行無意從倫敦遷冊回到香港。

另一方面，滙控早前已實施混合辦公模式。該行預料在疫情消散後，仍有7成員工支持混合辦公模式，用於出差預算預計會減少一半。祁耀年預期可以混合上班的員工，每周在公司工作三天左右。