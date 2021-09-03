港交所向券商推兩優惠　月費折扣達6.45萬　歐冠昇︰助解成本壓力

港交所（0388）行政總裁歐冠昇上任不久便去信券商派「好消息」，包括向券商提供為期兩年的月費折扣計劃，以及今年10月推出內地市場數據推廣計劃。

就月費折扣計劃，聯交所會向在其開業的交易所參與者﹙參與者﹚提供月費折扣計劃，以半價收取每間參與者的首個聯交所交易權月費、第一個中央交易網關會話月費，以及第一個聯交所交易權節流率月費。折扣計劃為期兩年，提供總值64,560元的折扣額，亦即每月2,690元。

至於內地市場數據推廣計劃上，港交所稱，每間參與者可在推廣期內連續12個月免費獲贈每月最多300個訂單位的移動應用證券串流報價服務，供內地客戶使用，推廣計劃申請期開放至明年3月31日。

歐冠昇表示， 上述優惠計劃目的是幫助各市場參與者紓解直接的營運成本壓力，同時支持他們的業務持續增長。

他又提到，在過去兩年，香港以至全球都經歷了不少挑戰。新型冠狀病毒的持續影響，加上不時緊張的全球局勢，為香港帶來壓力，本地經濟和社區的某些部分正面臨嚴峻困難。儘管如此，香港金融市場以及金融服務和各相關專業界別，都展現出高度韌力。本港資本市場仍非常蓬勃，不僅交投量節節上升，新股市場亦繼續繁盛。

耀才證券行政總裁許繹彬形容港交所推出的計劃是「好事」，助業界省卻一點成本，特別是港股目前表現疲弱，成交縮減。