科指三個月來首度連升兩周　科網ATM股　兩位專家齊聲看好邊間?

恒指9月開局向好，總結全周累升近500點；科技指數更一洗頹風，連升第二周，兩周合計累升逾14%，是自6月份以來首次。雖然內地反壟斷監管尚未告一段落，不過專家指出，從現時市場反應，顯示投資者開始逐步熟識監管框架，加上多間科網龍頭股，估值已經跌至吸引水平，同時中期業績亦「交到功課」，相信恒指有望延續反彈，上試26800點。



恒指RSI高於50 後市仍有動力

恒指本周五日中連升四日，雖然周五回吐近200點，令二萬六大關得而復失，不過全周計仍錄494點升幅。中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時指出，港股周五出現回調，不過仍然企穩20天線，屬重要指標，因恒指自7月份以來一直受制20天線，本周升穿阻力變相成為支持關口。加上從技術走勢上看，恒指反彈動力仍存，相對強弱指數（RSI）仍然高於50，因此相信恒指稍為回吐整固後，可發力再上，初步看26800點。

黃偉豪指出，市況回升，主要是投資者逐步熟識內地的監管模式及框架，例如本周初，內地加強嚴控未成年人網絡遊戲打機時間，未成年人每周限玩三小時，不過相關股份亦未有經歷太大跌幅。

ATMX科網股過去兩周股價表現，美團升幅一馬當先(巨子製圖)

美團業績「交到功課」 專家料上試280元

獨立股評人郭家耀表示，港股回穩，科網股及消費股可看高一線。兩位專家一致認為，ATM龍頭科網股當中，美團可秤先。郭家耀認為美團的業績值得看好，除了傳統的外賣送餐業務增長強之外，酒店及旅遊等新業務增長強。雖然現時集團對新業務投資高，仍處「燒錢」階段，不過相信未來數年可成為增長重心。

美團第二季收入增長77%，至437.6億元人民幣，來自新業務的收入增長逾一倍，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行服務增長的推動。主營業務餐飲外賣業務收入飆升59%。期內由盈轉虧蝕33.6億元，較市場預期少；亦較首季有所收窄。

雖然本周內地合共有11家網約車平台公司遭約談，美團旗下「美團出行」亦份，不過郭家耀認為對美團整體影響有限，因業務收入佔比不高。

郭家耀認為騰訊是一眾科網中，最配合監管機構行動的一間。(資訊圖片)

騰訊配合監管機構 450元分注買入

黃偉豪同樣看好美團的增長前景，認為是ATM股份中，反彈動力最強的。建議投資者初步反彈目標價可看280元左右。

除此之外，郭家耀亦看好騰訊近期反彈，認為集團是一眾科網中，最配合監管機構行動的一間。例如在限制未成年人打機方面，騰訊的處理方式，比監管機構的要求更嚴格，並且鼓勵其他同業一同響應。建議投資者可待股價回落至450元左右，分注買入。