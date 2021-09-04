美股收市｜美國8月就業數據落後預期　道指標普回落　納指創新高

美國8 月就業報告不及預期，週五道指回落，標普 500 指數從歷史高位下滑，而科技、醫療股造好，納指今日收漲0.21%，創收盤新高。一眾中概股分頭發展，納斯達克成分股網易（NTES）跌逾2%。而周五傳出或將被收歸國有的滴滴（DIDI）則升了2.384%，中概能源股華能國際（HNP）更大升一成。



美股收市，道指下跌 74.73 點或 0.21% 至 35,369.09，而標普 500 指數午後小幅上揚後小幅下跌 0.03% 至 4,535.43。納指數上漲 0.21% 至 15,363.52。

美國勞工部周五表示，8 月份非農就業人數增加 235,000。比道瓊斯調查的經濟學家預計的720,000 個工作崗位大幅放緩。

標普500指數的11個板塊中，公用事業板塊跌0.8%，原材料和工業板塊跌超0.6%，金融和能源板塊跌超0.5%，而信息技術則漲超0.3%，通信和醫療保健板塊漲超0.1。

疫苗股Moderna(MRNA)大升4.788%。該公司周五向歐洲藥品管理局(EMA)提交新冠疫苗增強劑的數據。

美股行業ETF多數收跌，全球航空業ETF跌超1.1%，公用事業ETF跌超0.8%，能源業ETF跌超0.5%，區域銀行業ETF、銀行業ETF跌超0.3%。而半導體ETF漲超0.8%，網路股指數ETF則漲超0.6%。

電子簽名平台DocuSign（DOCU）升5.2%，雲端財務HR管理軟件Workday（WDAY）以及軟體開發及項目管理軟件艾特萊森（TEAM）分別升逾2%。