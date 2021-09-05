陳茂波：為長者舟車勞頓領消費券致歉　明起增設3個補辦手續中心

就上周因填錯、填漏資料或不明原因而未能領取第一期消費劵的市民，連日到旺角始創中心秘書處排隊，財政司司長陳茂波今（5日）發表網誌表示，就長者舟車勞頓到旺角辦手續致歉，並宣布明日（6日）起增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環、大埔和屯門。

630多萬市民收到消費券

陳茂波指，本港首次推出消費劵計劃，遇到不少的挑戰和難題，包括如何協助長者接上數碼渠道，更能接受及融入電子模式的應用。就長者因未能領取第一期消費劵，而要到旺角排隊再辦手續，陳茂波指，這是反映他們在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間，其即時已作出應變及補救，包括大幅增加人手及增設周六的收表時段。

陳茂波又指，消費券計劃的第二批合共約80多萬名合資格市民，並於9月1日收到第一期的消費券，令已收到消費券的市民總數增加到630多萬。不過，相比總登記數字690萬人，表面上約有60萬個登記未獲進一步處理，當中10萬個登記是來自不符合資格人士；20萬個屬於重複了的登記；約30萬個登記則是申請資料不全或有誤，例如沒夾附或上載身份證複本而不能確認登記人身份、沒明確標示符合居港要求、身份證資料或支付工具帳戶號碼有誤等。。

補辦手續中心合共4個

他稱，目前尚餘約一萬個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理，由9月6日（周一）起，會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心，開放時間為周一至周六、早上九時至下午六時，服務時間至9月15日。連同旺角始創中心的秘書處，將合共有四個服務中心。

他更指，對消費券計劃的執行不時檢討和修正，希望能實現整個計劃的初心，讓市民和整體社會都受惠。