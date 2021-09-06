京東委任徐雷為總裁　主席劉強東將集中戰略設計、人才培養等

京東集團（9618）宣布，徐雷獲委任為京東集團總裁，辛利軍獲委任為京東零售首席執行官，金恩林獲委任為京東健康股份首席執行官，即時生效。至於京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東將把更多時間投入到長期戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業中。

徐雷升任新職務後，將負責京東集團各業務板塊的日常運營和協同發展，繼續向公司首席執行官匯報。徐雷自2009年加入京東集團並曾擔任京東零售首席執行官，負責京東集團零售業務的發展、運營和策略。自加入京東集團，徐雷歷任京東零售的銷售和營銷部門多個領導職位，包括營銷及品牌負責人、京東無線業務部負責人以及平台運營負責人。徐雷自加入京東的十二年來，尤其自2018年7月成為京東零售的首席執行官以來開始，確立了「以信賴為基礎、以客戶為中心的價值創造」的經營理念並帶領京東零售連續三年實現高質量的增長。

辛利軍於2012年10月加入京東，在此升任前，他擔任京東健康（6618）的執行董事和首席執行官。在辛利軍擔任京東健康首席執行官期間，他成功實現了業務從0到1發展並對塑造京東健康成為「全民首席健康管家」中做出重大貢獻。在他的帶領下，京東健康的發展迅速並得到具有價值的回報。擔任京東健康首席執行官前，辛利軍曾負責京東集團平台業務，及後亦負責京東零售的不同業務板塊。

京東集團董事長兼首席執行官劉強東表示，展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。