恒指二萬六整固　舊經濟股有望跑出　三藍籌新貴今生效｜港股部署

恒指上周五回吐失守二萬六，不過全周計仍然錄近500點升幅。至於科技指數亦一洗頹風，兩周合計累升逾14%。考慮到外圍未有特別利淡消息，加上內地A股成交暢旺，相信港股有機會重上二萬六大關。

美國非農就業遠遜預期 本月收水無望

外圍方面，周五美國公布的官方非農就業數據遠遜預期，僅增加23.5萬人，創今年1月以來最小增幅，亦遠低於前值75萬人，顯示Delta病毒蔓延與美國疫情形勢惡化使勞動力市場復甦遇阻。市場預期聯儲本月22日的議息會議上，不會宣布啟動縮表，美匯指數反覆回落至92.13水平。美匯回落，對新興市場及港股表現通常是有利的。

美國非農就業遠遜預期 本月收水無望 。（Reuters）

A股成交逾33日破萬億 資金泊舊經濟股

內地A股方面，近期成交暢旺，連續33個交易日成交額超1萬億元人民幣(下同)。北向資金近期買入意願較為明顯，近10個交易日呈連續淨買入狀態。上週合計淨買入279.27億元，為近14週最高水平。

不過，指數表現反映，近期大市由資金由新經濟股流向舊經濟股的趨勢。上周全周以金融股及舊經濟股主導的上證指數，全周升1.7%；不過深證卻回吐1.8%。考慮到內地A股與港股今年以來走勢愈趨貼近，相信此投資趨勢亦會在港股市場出現。

中信證券看好中資電力股

股份板塊方面，留意到近期港股的舊經濟股板塊，諸如基建股、中資電力股及航運股表現較優，當中以中資電力股有望受惠電費加價，可看高一線。

中信證券指出，預期及基本面持續改善推動下，電力全面投資時點已至，繼續推薦華潤電力（H股）、華能國際（A股及H股）、華電國際（A股及H股）、中國電力（H股）；以及信義能源（H股）。

另一方面，今早三隻藍籌新貴正式獲納入恒指成分股，分別是李寧 （2331）、招行 （3968） 及信義玻璃 （868）。三大新貴中，走勢上招商銀行可看高一線，加上招行早前公布的業績亦佳，中期賺611.5億元，升幅22%，是大型內銀中增長表現最強。股價上周連升三日，有望挑戰近期高位68.5元。