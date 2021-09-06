恒指再度轉升逾百點　水泥股炒上　海螺水泥曾漲逾半成｜持續更新

恒指上周五終止四連升，但仍連升兩周，今早「黑期」升靠穩在25970附近，預期恒指今早在20天線（約25850點）上爭持。



【11:20】水泥股炒上 海螺水泥升逾4%

基建股再發力，水泥股炒上。亞洲水泥（中國）（0743）上揚4.6%，報6.34元；海螺水泥（0914）漲4.32%，報48.3元；華潤水泥（1313）亦升3.07%，報8.4元；中國建材（3323）升2.17%，報12.24元。

恒生指數最新報26059點，升157點或0.61%。

【10:50】比亞迪飆逾半成 觸及270元

恒生指數升幅收窄，最新報25961點，升59點或0.23%；恒生科指則再轉跌12點或0.19%，報6716點。大市成交額暫為674.03億元。

快手（1024）今早曾衝高4%，見93.8元，其後回落，最新仍升1.5%，報91.5元，成交額達19.17億元。

比亞迪（1211）曾觸及270元，飆逾6%，現仍升5.66%，報268.8元。

【10:11】比亞迪飆3.6%

比亞迪（1211）新能源車銷量大增，股價一度飆3.6%，高見263.6元，現仍升2.7%，報261.2元；該公司8月份汽車銷量錄68,531輛，按年增86%。其中新能源汽車銷量增加3倍至61,409輛；燃油汽車銷量則減少67%至7,122輛。

【09:50】騰訊再衝上500大關

日前報道指，騰訊（0700）計劃推出個人微信雲存儲付費服務，該業務可能採用按年付費的模式。今早股價逆市靠穩，最新報503.5元，飆升逾3%，成交額39.29億元。

恒指倒升逾百點，現報26040點，升138點或0.53%；恒生科指亦轉升24點或0.37%，報6753點。

【09:37】華潤電力飆升11％

恒指倒升61點或0.24%，報25963點；恒生科指仍跌32點或0.49%，報6695點。騰訊（0700）則逆市跑出，揚2.1%，報498.4元，望上500元。阿里巴巴（9988）倒升0.4%，報165.6元；美團（3690）微跌0.08%，報244.6元。

華潤電力（0836）曾一度爆升近14%，高見22.7元；現仍飆升11.4%，報22.2元。

【09:20】恒生指數低開74點

恒生指數低開74點或0.29%，報25827點。恒生科指低開41點或0.61%，報6687點。恒生國指開報9260點，跌30點或0.33%。大市暫成交額138.78億元。

恒指三大新貴，信義玻璃（0868）平開，報30.85元；李寧（2331）低開0.6%，報99.3元；招商銀行（3968）亦低開1%，報65.4元；

騰訊（0700）靠穩，微高開0.3%，報489.4元；美團（3690）開跌2.4%，報239元；阿里巴巴（9988）微跌0.24%，報164.5元；小米（1810）亦跌0.2%，報25.35元。