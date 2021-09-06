恒指數午後升逾200點　美團抽升彈逾1%｜持續更新

恒指上周五終止四連升，但仍連升兩周，今早「黑期」升靠穩在25970附近，預期恒指今早在20天線（約25850點）上爭持。



【13:15】恒指數午後升逾200點

恒生指數午後升幅擴大至逾200點，最新報26106點，升204點或0.79%。恒生科指報6750點，升21點或0.32%。

賡汽（2238）飆升逾8%，比亞迪（1211）亦升5.6%。

美團（3690）彈升1.5%，報248.6元。

【12:10】恒指半日升132點 騰訊領軍漲3%

港股先跌後升，恒指半日升132點或0.51%，午報26034點；恒生科指則跌13點或0.19%，午報6715點；恒生國指升41點或0.44%，午報9332點。大市半日成交額857.37億元。

內媒報道，根據「天眼查」顯示，騰訊科技（深圳）正申請註冊「WECHAT CLOUD」商標，騰訊（0700）半日漲近3%，午報502.5元，成交額達73.21億元。阿里巴巴（9988）升0.49%，午報165.7元；京東（9618）微升0.83%，午報314.8元；網易（9999）亦升0.6%，午報147元；美團（3690）則跌0.41%，午報243.8元。

雷軍持倉由10.63%縮至9.12%，小米（1810）半日挫逾2%，午報24.8元。

比亞迪（1211）半日亦造好，升5.7%，午報269元。吉利（0175）亦升1.64%，午報27.85元。

李寧（2331）半日反覆漲0.8%，午報100.7元，成交額達19.44億元；非凡中國（8032）則跌1.85%，午報1.59元。

橫琴粵澳深度合作區建設總體方案出爐，相關股今早炒起，信德集團（0242）午報2.39元，半日升4.37%，成交額2,230萬元。

【11:20】水泥股炒上 海螺水泥升逾4%

基建股再發力，水泥股炒上。亞洲水泥（中國）（0743）上揚4.6%，報6.34元；海螺水泥（0914）漲4.32%，報48.3元；華潤水泥（1313）亦升3.07%，報8.4元；中國建材（3323）升2.17%，報12.24元。

恒生指數最新報26059點，升157點或0.61%。

【10:50】比亞迪飆逾半成 觸及270元

恒生指數升幅收窄，最新報25961點，升59點或0.23%；恒生科指則再轉跌12點或0.19%，報6716點。大市成交額暫為674.03億元。

快手（1024）今早曾衝高4%，見93.8元，其後回落，最新仍升1.5%，報91.5元，成交額達19.17億元。

比亞迪（1211）曾觸及270元，飆逾6%，現仍升5.66%，報268.8元。

【10:11】比亞迪飆3.6%

比亞迪（1211）新能源車銷量大增，股價一度飆3.6%，高見263.6元，現仍升2.7%，報261.2元；該公司8月份汽車銷量錄68,531輛，按年增86%。其中新能源汽車銷量增加3倍至61,409輛；燃油汽車銷量則減少67%至7,122輛。

【09:50】騰訊再衝上500大關

日前報道指，騰訊（0700）計劃推出個人微信雲存儲付費服務，該業務可能採用按年付費的模式。今早股價逆市靠穩，最新報503.5元，飆升逾3%，成交額39.29億元。

恒指倒升逾百點，現報26040點，升138點或0.53%；恒生科指亦轉升24點或0.37%，報6753點。

【09:37】華潤電力飆升11％

恒指倒升61點或0.24%，報25963點；恒生科指仍跌32點或0.49%，報6695點。騰訊（0700）則逆市跑出，揚2.1%，報498.4元，望上500元。阿里巴巴（9988）倒升0.4%，報165.6元；美團（3690）微跌0.08%，報244.6元。

華潤電力（0836）曾一度爆升近14%，高見22.7元；現仍飆升11.4%，報22.2元。

【09:20】恒生指數低開74點

恒生指數低開74點或0.29%，報25827點。恒生科指低開41點或0.61%，報6687點。恒生國指開報9260點，跌30點或0.33%。大市暫成交額138.78億元。

恒指三大新貴，信義玻璃（0868）平開，報30.85元；李寧（2331）低開0.6%，報99.3元；招商銀行（3968）亦低開1%，報65.4元；

騰訊（0700）靠穩，微高開0.3%，報489.4元；美團（3690）開跌2.4%，報239元；阿里巴巴（9988）微跌0.24%，報164.5元；小米（1810）亦跌0.2%，報25.35元。