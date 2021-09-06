美股出現見頂信號　華爾街策略師：市場存在大量泡沫回調即將到來

儘管新冠疫情在美國各地捲土重來，但美股整個夏季都在反彈，頻頻創下歷史新高。在周五（9月3日）公布令人大跌眼鏡的非農就業報告後，納指又創下了收盤紀錄高位。似乎無論發生什麼，都無法阻止美股反彈的腳步，但華爾街策略師卻對此發出了警告。



《財聯社》報道，紐約投資顧問公司Miller Tabak的首席市場策略師Matt Maley9月2日在接受採訪時表示，「現在市場上存在大量泡沫，就像我們在其他重要的市場頂部所看到的那樣，只有在事情發生後才會變得顯而易見。」

馬利在當前的市場上看到了類似於1999年至2000年和2007年至2008年股市見頂時期的危險信號。他指出，在網路泡沫時期，不管基本面如何，股價都一路飆升，就像AMC和GameStop今年所表現的那樣。

「現在我們的處境非常相似。」馬利表示。「你看到meme股正在飛漲……它們不會改變世界，但這些股票在短短數天內就上漲了2000%，SPAC市場同樣瘋狂。當前的股市非常非常昂貴，嚴重被超買。」

他表示，以以科技股為主的納斯達克100指數為例。納斯達克100 ETF目前較其200周移動均線溢價70%，遠高於最近幾次回調前的水平。

雖然馬利不認為會出現像本世紀頭十年那樣嚴重的危機，但他表示，投資者應該保持謹慎，並相應地調整策略。他指出，這並不意味着投資者要賣掉所有東西，可以保留50%的現金，甚至20%，但如果多持有一點現金，就能夠在股市回調時買入股票，抓住股市回升的機會。

值得注意的是，美國投行BTIG的首席股票和衍生品策略師Julian Emanuel8月底也警告稱，類似網路泡沫的危險局面可能正在華爾街上演。他表示，市場創紀錄的價格走勢像極了1999年底，可能會在未來一個月內出現10%至20%的回調。

市場下滑的兩大催化劑

Lido Advisors首席市場策略師、Chantico Global首席執行官Gina Sanchez表示，投資者應該留意可能導致市場下滑的催化劑。她看到了兩個潛在的觸發因素。

桑切斯表示，第一個催化劑是，我們在定價中計入了非常強勁的增長預期。她表示，今年GDP確實將錄得巨大增長，但明年將低於今年，儘管將依然強勁。

與GDP預測一樣，她表示，由於企業過去幾個季度業績強勁，未來的收益增長可能會放緩，儘管仍將強勁，但存在令人失望的空間。

她指出，第二個也是更重要的催化劑是，流動性何時開始退出市場。當這種情況發生時，市場可能會出現真正的回調。

市場流動性過剩的最大來源之一美聯儲（FED）已經暗示可能會在年底前開始縮減其債券購買計劃。美聯儲下次會議將於9月21日和22日舉行。