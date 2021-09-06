橫琴獲國策推動　盤點企業布局　專家：擁這業務可秤先

澳門與橫琴一河之隔，地域相近的兩地早就有互相合作發展，並獲中央政府推動。不少企業亦有就橫琴進行布局，專家分析指，暫時宜先觀察當地政府如何具體規劃，料有物業發展的公司可看高一線。



中共中央、國務院昨印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（下簡稱《方案》），提到將促進澳門經濟適度多元的新產業，包括發展科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業及現代金融產業等。

橫琴粵澳深度合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。同時又提出，要吸引人才及加強創業，要完善企業所得稅優惠政策，對合作區符合條件的產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。

國務院於2009年8月公布「橫琴總體發展規劃」，將橫琴島納入珠海經濟特區，並規劃逐步將橫琴建設成為「一國兩制」下探索「粵港澳」合作新模式的示範區。人大常委會又在2019年授權讓澳門可租賃橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的使用權至2049年，即直至澳門回歸50年。

不少以澳門為主的企業亦部署了在橫琴發展，包括銀娛、信德、澳能建設等等。（視覺中國）

企業早年布局橫琴

不少以澳門為主的企業亦部署了在橫琴發展。例如銀娛（0027）在2014年率先與當地政府簽立框架協議，取得2.7平方公里（約2,900萬平方呎）土地，並當時計劃將以100億元人民幣發展度假村。

另外，信德（0242）在澳門有不少的物業發展及商場項目。物業銷情不錯，如近期成交的項目有濠珀和濠尚，分別在上半年售出5個和62個，而濠尚新一批單位於4月推售，並已訂約售出76個單位。兩者分別已售出98%及84%的單位。

同時，信德又擁有橫琴綜合發展項目100%股權。此項目於2020年八月開通，提供二十四小時服務的橫琴口岸相連，並位於廣珠城際鐵路及未來澳門輕軌的交匯處。項目又包含甲級寫字樓、零售商場、珠海橫琴雅辰悅居酒店，及高端住宅連會所和停車場，並將由集團營運，作為長期投資。

從事建築工程的澳能建設（1183）新增電動汽車充電解決方案及系統業務，至今已取得6個住宅物業的電動汽車充電項目，其中3項位於廣東省，3項位於澳門，共涵蓋約4400個私人及公共停車位。公司上半年收入上升43.2%至4.1億澳門元，在手未完成合約價值總額為12.0億澳門元。溢利按年增3倍至5,456萬元。

公司早前在業績上指，中央支持澳門經濟適度多元發展，加快推動在橫琴設立「粵澳深度合作區」，將為澳門發展提供巨大的機會，包括允許澳門建築公司直接進駐橫琴承接建造工程及服務行業的工作。同時澳門政府亦將加大投資橫琴項目。本集團將把握此機遇，以橫琴作為基地，加快進軍大灣區市場。

羅尚沛認為現時橫琴對澳門經濟或企業利好仍言之尚早，要視乎政府如何具體規劃。（張浩維攝）

羅尚沛：信德較為實在 皆因有物業發展

銀娛今日升0.4%，報50.85元，而信德和澳能建設同樣錄得大成交，信德開市即彈高近7%，最後升約5.7%，報2.42元，澳能建設升約2.5%，報4.18元。

對於橫琴發展就博彩業、物業發展、建築業三方面的影響，銀河證券業務發展董事羅尚沛認為現時橫琴對澳門經濟或企業利好仍言之尚早，要視乎政府如何具體規劃，「信德因有物業發展項目，感覺上會實在一點，但橫琴又不算大，對博彩、建築公司的提振不多，尤其是博彩業主要靠人流而生，疫情的因素反而是重點。」