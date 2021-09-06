易會滿重磅發聲︰主要的金融中心不應成打壓制裁他國工具

9月6日，中國證監會主席易會滿出席2021年第60屆世界交易所聯合會會員大會暨年會時，定調了資本市場對外開放的方向，就一線監管提出了新的要求。



中國證監會主席易會滿在最新講話中，定調了資本市場對外開放的方向。（視覺中國）

綜合媒體9月6日報道，易會滿提到，世界主要的金融中心也都是資本市場比較發達的區域，理應為全球投資者服務，為跨境投融資提供便利，不應成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具。

易會滿稱，面對疫情衝擊和影響，中國資本市場改革開放的步伐沒有放緩，反而進一步加快。科創板、創業板試點註冊制平穩落地；證券基金期貨行業外資股比和業務範圍國民待遇全面落實；滬深港通、滬倫通、ETF互通等持續拓展；公募REITs、期貨期權等產品創新開放穩步推進，對全球金融機構和投資者的吸引力明顯提升。

易會滿的關鍵表述如下：

1、研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資質認證機制。

2、各國各地區的監管機構需共同推動解決合作中面臨的各種難題。中國證監會將堅持相互尊重、有效溝通、互利共贏的原則，在中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，同相關方開展務實合作。

3、世界主要的金融中心也都是資本市場比較發達的區域，承擔着彙集全球資金、配置全球資源的樞紐功能，理應為全球投資者服務，為跨境投融資提供便利，不應成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具。

4、交易所傳統的管理和運營模式面臨前所未有的挑戰，需要增強憂患意識，樹牢底線思維，強化自身能力建設，在基礎制度完善、金融風險防控和服務實體經濟等方面積極尋求應對之策。

5、技術進步在提高金融服務效率、便利投資者參與的同時，也增加了一些跨境跨市場跨產品的風險隱患，目前自律監管的科技化水平是否足以適應和應對？

6、投資者的行為模式和市場影響跟過去已經大不相同。交易所對此是否有足夠的認知？

7、部分境外市場通過SPAC模式的上市融資活動大幅增加，還出現了直接上市等新型上市方式，這對傳統的IPO模式形成了顛覆性挑戰。

8、在成熟市場，量化交易、高頻交易比較普遍，在增強市場流動性、提升定價效率的同時，也容易引發交易趨同、波動加劇、有違市場公平等問題。

9、最近幾年，中國市場的量化交易發展較快。交易所對入市資金結構和新型交易工具怎麼看？

10、真誠希望與各國各地區的交易所、金融機構和監管部門進一步加強交流合作與互鑑互信，為共同戰勝疫情挑戰、促進世界經濟復甦發展做出我們應有的貢獻。