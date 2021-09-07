糖油等飆漲　全球糧食價格重回10年高點

在糖、小麥和植物油價格強勁上漲的帶動下，全球糧食價格在連續兩個月下跌後於8月份迅速反彈，價格指數重回10年高位。

《華爾街見聞》今日（6日）報道，聯合國糧農組織（FAO）報告稱，在糖、小麥和植物油價格強勁上漲的帶動下，全球糧食價格在連續兩個月下跌後於8月份迅速反彈。

糧農組織食品價格指數8月平均為127.4點，較7月份上漲3.1%，比2020年同期上漲32.9%，價格指數重回10年高位。

糖價驅動食品價格指數8月大漲。受全球最大食糖出口國巴西農作物遭受霜凍損害的擔憂影響，8月份糧農組織食糖價格指數較7月份上漲9.6%。但印度和歐盟良好的生產前景部分抵消相關漲勢。

玉米價格回落0.9%

受棕櫚油價格回升影響，植物油價格指數8月份上漲6.7%。市場擔心馬來西亞棕櫚油產量低於潛在產量，導致庫存減少。菜籽油和葵花籽油的報價也出現上漲。

8月穀物價格指數按月上升3.4%。數個主要出口國的收成預期下降，世界小麥價格隨之高漲8.8%。相比之下，玉米價格回落0.9%，原因是阿根廷、歐盟和烏克蘭的產量前景改善，緩和了巴西和美國產量預報調低的影響。國際大米價格仍處於下行通道。

肉類價格指數本月略有上漲，其中羊肉和牛肉價格受到中國大量採購的支撐，而東亞和中東的強勁進口需求提振了禽肉價格。反觀豬肉價格卻因中國採購量持續萎縮和歐洲內需疲軟而下跌。

乳製品價格指數按月略有下降，因為全球進口需求不振和大洋洲出口供應量季節性上升，國際奶粉報價回落，且其跌幅超過了黃油和奶酪價格上漲的影響。