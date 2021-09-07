快手漲逾8%守百元關　恒指半日升158點　恒大系逆市跌｜持續更新

昨日港股表現不俗，升離20天線，「黑期」今早最新升約30點在26160附近，恒指可否企穩26100點水平？基建、水泥及橫琴概念股昨日造好，另外，汽車板塊亦回勇，恒大汽車（0708）更高收14%。吉利（0175）公布8月總銷量按年減少22%，按月亦減少約11%；另聘請Bentley前品牌設計總監出任吉利設計副總裁，今早可留意其股價。



【12:10】恒指半日升158點

恒生指數半日158點或0.61%，午報26332點；恒生科指跑贏大市，午報6884點；恒生國指升81點或0.87%，午報9452點；大市成交額達779.43億元。

快手（1024）今早狀態大勇，半日飆8.4%，午報101元，成交額29.64億元。

新經濟股造好，騰訊（0700）半日上揚2.7%，午報518.5元；美團（3690）漲4.5%，午報258.6元；阿里巴巴（9988）亦升1.4%，午報170.4元；小米（1810）升0.6%，午報25.1元。

恒大系全線逆市下挫，恒大（3333）半日大瀉4.91%，午報3.68元，創新低。恒大物業（6666）亦插5.7%，午報5.09元；恒大汽車（0708）回吐10.06%，午報7.42元。

【11:34】美團曾飆升6.3%

恒生指數最新升161點或0.62%，報26324點；恒生科指升111點或1.64%，報6889點。大市成交額暫為731.33億元。

美團（3690 ）曾飆升6.3%，高見263元，現報259.6元，仍升4.9%，成交額達54.07億元。快手（1024）升幅亦略收窄，現漲8.7%，報101.3元，成交額達28.65億元。

騰訊（0700）獲連次回購，股價高見520元，現報518.5元，仍升2.7%。

【10:59】日經指數重上三萬點大關

亞洲股市個別發展，日本日經225指數最多飆升近400點，曾高見30048點，重上三萬點大關，為自4月以來首次，最新仍漲310點或1.05%，報29970點。

南韓首爾綜合指數最新報3186點，跌17點或0.55%。

【10:48】科指漲逾2% 跑贏大市

吉利（0175）倒升3%，高見28.8元，現報28.75元，仍升2.86%，成交額7.07億元；東風（0489）微漲0.12%，報8.66元。

李寧（2331）大漲逾4%，報104.5元。

恒生指數升214點或0.82%，報26377點；恒生科指亦漲逾2%，報6917點。

【10:26】港交所抽升逾2%

港交所（0388）曾抽升2.2%，高見509元，現報507元，仍升1.8%，成交額6.21億元。友邦（1299）無升跌，報94.8元；滙豐（0005）偏軟，跌0.6%，報41.15元。

【10:06】快手漲逾7% 重上百元關

快手（1024） 曾升逾7%，重上100元，最新升6.7%，報99.5元，成交額14.53億元。

恒大系逆市向下，恒大（3333） 跌逾3%，破底低見3.73元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾2%。

恒生指數現升145點或0.56%，報26309點；恒生科指跑贏大市，現升1.51%，報6880點，大市成交額暫為355.99億元。

【09:40】快手漲逾4%衝上97元

快手（1024）衝高4%，高見97元，成交額達3.87億元。美團（3690）、騰訊（0700）齊升逾1%。

比亞迪（1211）吐近2%，吉利（0175）亦跌0.7%，中車時代（3898）插逾8%，報42.5元。

【09:20】恒生指數高開43點

恒生指數高開43點或0.17%，報26207點。恒生科指高開35點或0.52%，報6814點。恒生國指開報9386點，升15點或0.16%。大市暫成交額21.07億元。

騰訊（0700）昨晚公布再度回購，另北水亦錄得9.39億元淨流入；今早股價裂口高開近1%，報510元。美團（3690）高開1.5%，報251元；京東（9618）微升0.5%，報318元；小米（1810）平開，報24.95元。

央視報道稱，濟南檢方稱阿里性侵案涉事經理不構成犯罪，不批准逮捕。阿里巴巴（9988）微升0.24%，報168.4元。

汽車股吉利（0175）低開0.4%，報27.85元；東風（0489）亦跌0.7%，報8.59元；比亞迪（1211）則升0.29%，報275元；長汽（2333）亦升0.45%，報33.75元。