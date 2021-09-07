《彭博》：中國企業急售海外資產　年內套現近816億元

中國資金遍布全球，就在早幾年，中國企業還在大舉投資海外，從豪華酒店到足球俱樂部等，不過現時正逐漸退出。據《彭博》報道，中國企業今年以來宣布的海外資產剝離計劃價值達到105億美元（折合約815.85億港元），創1998年以來第二高水平。按照目前的速度，2021年可能會超過去年的150億美元（折合約1,165.5億港元）。

中金公司中國跨境併購主管Bagrin Angelov在接受《彭博》採訪時表示，如今，中國企業正在主動關注自己的資產組合，而不是單純地買入，當有好的報價時，他們就會對其進行評估。

報道指，與中國恒大（3333）和海航集團等企業集團不同，目前的中國賣家大多並沒有面臨財務壓力。相反他們正在處置，是那些隨著投資者在低利率環境下從疫情廢墟中，篩選有利可圖資產之際估值已經飆升的資產，尤其是現金流強勁的資產。

報道又指，有政府背景的首創集團和北京控股都在考慮出售海外資產、中國天楹6月份同意以18億美元售出其西班牙公司Urbaser SA、首創集團正尋求以10億美元的價格出售其2014年以大約6.67億美元收購的新西蘭業務。

知情人士透露，中國長江三峽集團接近達成出售其海外可再生能源資產組合25％股權的交易，估值可能高達20億美元。

法國外貿銀行亞太區併購業務主管Miranda Zhao指出，現在是變現的好時機，這些資產在當前低利率環境下提供了不錯的回報率，對該地區的其他戰略投資者或基礎設施基金具有吸引力。