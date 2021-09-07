前8個月中國進出口總值24.78萬億元人民幣　按年增23.7%

9月7日，中國海關總署公布了2021年前八個月外貿進出口相關情況，數據顯示，前八個月中國進出口總值24.78萬億元（人民幣‧下同），比去年同期增長23.7%，進出口繼續保持平穩增長勢頭。

中國8月（以美元計）出口按年增25.6%，預期增19.6%，前值增19.3%；進口按年增33.1%，預期增26.6%，前值增28.1%；貿易順差583.4億美元，預期520.3億美元，前值565.9億美元。

對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴進出口均增長。前8個月，美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為3.05萬億元，增長25.8%，佔12.3%。其中，對美國出口2.29萬億元，增長22.7%；自美國進口7,524.2億元，增長36.5%；對美貿易順差1.54萬億元，增加16.9%。

前8個月，中國進口鐵礦砂7.46億噸，減少1.7%，進口均價每噸1,153.7元，上漲71.2%；原油3.46億噸，減少5.7%，進口均價每噸3,036.3元，上漲30.7%；煤1.98億噸，減少10.3%，進口均價每噸560.7元，上漲13.4%。

前8個月，中國出口機電產品7.98萬億元，增長23.8%，佔出口總值的58.8%。手機5,331.7億元人民幣，增長9.2%；汽車（包括底盤）1,377億元，增長111.1%。同期，出口勞動密集型產品2.46萬億元，增長10%，佔18.2%。其中，服裝及衣着附件6,840.9億元，增長17.9%；包括口罩在內的紡織品6,008.3億元，下降18.4%。