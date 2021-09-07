9月呢8件大事　或撼動美股市場　最重要首推出呢間央行議息結果！

在美股續刷新高之後，9月份即將到來的一系列與貨幣政策和政治相關的事件，或將撼動當前火熱的美股市場。

《智通財經》報道，幾個G10國家的央行將於9月召開會議，預計將對是否縮減購債展開討論；此外，美國債務上限難題，以及日本和德國的關鍵選舉，都增加了市場上的風險。以下是投資者在9月份需要關注的8個時間點和事件。

9月7日：澳聯儲政策會議

澳聯儲將於9月7日（周二）舉行9月份政策會議。該會議將是對各國央行縮減購債決心的一次考驗。

澳聯儲上月對傾向於減碼計劃做出了強烈的表態，堅持將9月份每周購債規模從此前的50億澳元降至40億澳元。然而，Delta變種病毒的迅速蔓延和經濟增長放緩給澳聯儲帶來了巨大的壓力，可能會迫使澳聯儲推遲其縮減購債計劃，甚至可能再次增加購債規模。

9月9日：歐洲央行公布利率決議

歐洲央行周四（9月9日）的會議可能會非常熱鬧。儘管歐洲央行管理委員會的成員們在引導經濟體度過新冠疫情導致的經濟衰退上基本達成共識，但在何時縮減購債規模這一點上可能並未達成共識。

更為謹慎的管委會成員將重點放在經濟復甦的不均衡性和Delta變種病毒帶來的持續風險上，而鷹派成員則呼籲縮減購債規模。奧地利央行行長Robert Holzmann和荷蘭央行行長Klaas Knot這兩位鷹派管委會成員此前表示，鑑於通脹前景，現在有理由開始退出刺激措施。

歐洲央行可能會選擇放慢購債的步伐，但央行行長拉加德可能會強調，這並不等同於縮減購債規模。

與市場的溝通並不容易，因為風險在於，市場可能會將此舉解讀為鷹派舉措，從而推高歐元和歐元區國家主權債務成本。

9月20日：加拿大大選

近日，加拿大總理杜魯多宣佈於2021年9月20日提前舉行第44屆聯邦大選，杜魯多目前正面臨着激烈競爭。杜魯多希望他對疫情的管理和疫苗的推出能幫助他贏得多數選票，但民調顯示，他所在的自由黨與埃琳·奧圖爾所在的保守黨在民調數據上不相上下。

加拿大大選很少涉及全球市場，但由於自由黨提議對大銀行增稅，且上述兩位候選人都提議增加支出，因此這次選舉將受到密切關注。

9月21至22日：聯儲局議息會議

美國8月非農就業數據疲軟，並未完全偏離聯儲局可能在9月會議上宣佈縮減購債規模時間表的預期。但鑑於市場已基本消化了聯儲局將在年底開始縮減購債的預期，市場焦點正轉向利率何時可能會上調。

聯儲局主席鮑威爾可能會再次強調，縮減購債規模和加息會是分開的。鮑威爾一直認為，目前的通脹是暫時的。市場則預期首次加息將在2023年初。

此外，投資者可能還能通過這次會議了解到，鮑威爾能否在2022年2月任期結束後連任聯儲局主席。在接受媒體調查的經濟學家中，90%的受訪者預計鮑威爾將連任。

9月23日：挪威或加息

在解除疫情引發的危機政策方面，挪威央行正走在大多數發達國家的前面，併為一系列加息做好準備。在今年大部分時間失業率低於預期，並且就業市場活動正在加速的情況下，市場預計挪威將於9月23日加息。這將使得挪威成為首個加息的G10發達經濟體。

若挪威央行23日證實收緊貨幣政策，對依賴廉價資金的市場而言，仍將是一個重要時刻。

9月26日：德國大選

鑑於執政超過15年德國總理的默克爾宣佈不再參選，9月26日選舉也標誌着德國註定邁進「後默克爾」時代。默克爾所在的基民盟（CDU）的黨主席阿明·拉舍特（Armin Laschet）一度被看作最有可能的總理人選。外界推測，同屬一個黨的拉舍特能更好地延續默克爾的政策。

不過，目前並沒有確定優勢的繼任者。Forschungsgruppe Wahlen最新民調顯示，朔爾茨領導的社民黨將獲得25%的選票，其次是保守派聯盟（基民盟/基社盟）的22%，以及綠黨的17%。這意味着這三個黨都有機會組建自己的執政聯盟。

德國的政治穩定不僅對該國很重要，而且對更廣泛的歐盟也很重要。德國是該集團的主要經濟體，對包含27個成員國的歐盟採取的政治方向有重大話語權。

新的德國政府對德國國內和歐洲的財政政策意味着什麼?對歐洲一體化意味着什麼?這是市場將面臨的兩個關鍵問題。

9月29日：日本選舉

上周五（9月3日），日本首相菅義偉出人意料地宣佈退出自民黨總裁選舉，這實質上意味着他放棄了爭取連任首相，也為首相之位繼任者的角逐拓寬了道路。

可能的人選包括日本前外相岸田文雄和防疫大臣河野太郎。自民黨計劃於9月29日舉行選舉，鑑於自民黨在議會下院擁有多數席位，屆時的勝者預計將很大可能成為日本下任首相。

不過，有分析師認為，無論下任人選是誰，日本的政局可能又要回到十多年以前頻繁換相的情況。

X因素：美國債務危機

從技術上講，美國財政部一個月前已觸及28萬億美元的債務上限。不過，美國財政部於8月2日啟動特別措施「應急現金保護計劃」，即允許財政部在不發出新債的情況下直接支付政府賬單。「應急現金保護措施」和TGA賬户餘額資金共可提供約8290億美元。

不過，悲觀情形下，疫情惡化增加財政支出、減少稅收，財政資金將提前至10月耗盡，屆時美國政府將無力償還債務。

為了防止美國政府停擺，或者出現技術性違約這一更糟的情況，美國國會必須在本月提高或暫停債務上限，而反對民主黨3.5萬億美元基礎設施計劃的共和黨參議員誓言投票反對提高債務上限。

2011年，美國債務危機導致標普全球將美國聯邦債務信用評級從AAA評級下調至AA+。而這一次，惠譽也有可能會下調對美國聯邦債務的信用評級。雖然沒有跡象表明債券市場正在消化債務違約風險，但這種情況可能會發生改變。

用國民西敏寺銀行（NatWest）分析師的話來說，這次債務危機「使得美國有一個值得銘記的9月」。